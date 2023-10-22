نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إسماعيل عبد الغفار وحسام عز الدين يشهدان حفل تكريم الطلاب المتفوقين باختبارات الأكت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور علاء عشماوي رئيس هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد والدكتور حسام عز الدين شريك الموارد لهيئة الاختبارات الأمريكية أكت وجانيت جودوين الرئيس التنفيذي لهيئة الاختبارات الأمريكية أكت والدكتور محمد عصام خضر نائب رئيس الأكاديمية العربية، وشين كينج الرئيس العمليات التنفيذي بهيئة الاختبارات أكت واندرو تايلور نائب الرئيس للأسواق والمنتجات بهيئة الاختبارات أكت، والدكتورة نيفين الصغير عميد كلية الإدارة والتكنولوجيا بجامعة العلمين والدكتورة جيهان مسعد عميد التعليم والدكتور نادر بكير والدكتورة فاطمة أبو طالب نائب رئيس الأكاديمية الأمريكية للعمليات.

وأعرب الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية، في كلمته عن سعادته بتنظيم هذه الاحتفالية، مقدما التهنئة للحاضرين، مؤكدًا حرص الأكاديمية العربية على دعم الطلاب المتفوقين في مختلف المجالات العلمية والثقافية والرياضية.

وأكد الدكتور الدكتور حسام عز الدين، على أهمية تطوير تكريم الطلاب المتفوقين ليكونوا مثال يحتذى به لباقى الطلاب، موضحا أن التفوق هو تكامل بين حياة الطلاب الاجتماعية والأكاديمية.



وأشار الدكتور حسام عز الدين، إلى أهمية تكثيف الأنشطة المختلفة لتساهم في تكوين شخصية الطالب المتكاملة ليكون فعالًا في مجتمعه.

كما أشار الدكتور حسام عز الدين، إلى أن عدد المشاركين في الاختبارات تجاوز 20000 طالب وطالبة على مستولى الشرق الأوسط منهم 600 طالب وطالبة حصلوا على درجات تتراوح بين 90 بالمائة ومائة بالمائة، وتم منحهم شهادات التقدير نظير تفوقهم.

وفي ذات السياق أكدت جانيت الرئيس التنفيذى لهيئة الاختبارات الأمريكية أكت، حرص الهيئة على إقامة حفل لتكريم أبنائها المتميزين والمتفوقين ليكون ذلك نبراسا مضيئا يسير على هديه الطلاب والطالبات، من أجل استمرار التميز العلمي والتفوق.



بينما قال الدكتور محمد عصام خضر نائب رئيس الأكاديمية العربية، أن الأكاديمية العربية لا تدخر جهدًا في الرعاية والاهتمام بأبنائها المتفوقين وتسعى جاهدة في الارتقاء بالمستوى العلمي وتقديم الخدمات المتميزة لأبنائنا الطلاب التي تساعدهم على التميز والابداع.

وفي ختام الحفل تم تكريم الطلاب المتفوقين، ومنحهم شهادات تقدير، وهدايا تذكارية لعدد من الحضور.

وقد حضر الحفل عدد كبير من مديري المدارس بمحافظة الإسكندرية التي حصد عدد من طلابها على أعلى الدرجات مثل مدرسة الزهراء والفرسان وبريلينس والأكاديمية العربية وطيبة والمنصورة كولدج ومدرسة جلوري ومدرسة نيو القدس بجانب حضور الطلاب المتفوقين وأولياء الأمور لمشاركة أبنائهم هذا النجاح.



وقد سادت حالة من الفرحة والسعادة سيطرت على الطلاب، الذين حققوا درجات نجاح عالية، وتم التحاقهم بكليات القمة مثل كليات الطب والهندسة.