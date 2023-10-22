نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الهرميل": كلمة السيسي كشفت مجازر الاحتلال الإسرائيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد النائب إيهاب الهرميل عضو مجلس الشيوخ علي أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم بقمة القاهرة للسلام عبرت عن ضمير الشعب المصري تجاه الأشقاء بدولة فلسطين المحتلة.

كما أوضح الهرميل في بيان له صباح اليوم أن كلمة الرئيس السيسي كشفت ما يقترفه العدوان الإسرائيلي الغاشم من مجازر بحق العزل والمدنيين والأطفال والنساء والشيوخ والمرضى والأطقم الطبية وكذلك جرائم منع دخول المساعدات الإنسانية اللازمة من مأكل ومشرب ودواء لمساعدة المتضررين هناك.

وأشار النائب إيهاب الهرميل إلي أن انعقاد هذه القمة جاء بالتزامن مع عبور شاحنات المساعدات عبر معبر رفح المصري يبرهن لكل العالم أن مصر لم ولن تتخلى عن إخواننا في فلسطين تحت أي ظرف.

كما أكد الهرميل أن مصر تمارس دورها دائما في الحفاظ على السلام في المنطقة وحماية شعبها والشعوب العربية الشقيقة وتهدئة الأوضاع.

كما أشار عضو مجلس الشيوخ إلي إن العالم اليوم أمام فرصة حقيقية بقيادة مصر لوضع حل جذري للقضية الفلسطينية وإرساء قواعد السلام في المنطقة حتى لا تتسع رقعة الصراع.