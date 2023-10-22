عاجل - فلسطين الآن.. كواليس وقفة "المحامين" لدعم القضية الفلسطينية.. ماذا يحدث في القاهرة؟

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أحمد جودة - القاهرة - فلسطين الآن.. كواليس وقفة "المحامين" لدعم القضية الفلسطينية.. ماذا يحدث في القاهرة؟

حرق عدد من المحامين، العلم الإسرائيلي، خلال الوقفة التي نظمتها النقابة العامة للمحامين، على سلالم النقابة، للتنديد بشأن الاعتداءات الصهيونية التي تقوم بها قوات الاحتلال الصهيوني الغاشم، ضد الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني.

ونظمت النقابة العامة للمحامين، اليوم، وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، على سلالم النقابة يشارك فيها جميع النقابات الفرعية بجميع محاكم الجمهورية، وذلك للتنديد بشأن الاعتداءات الصهيونية التي تقوم بها قوات الاحتلال الصهيوني الغاشم، ضد الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني.

ورفع المحامون علم فلسطين، مرددين العديد من الهتافات منها "بنرددها جيل ورا جيل بنعاديكي يا إسرائيل، يا فلسطين يا فلسطين إحنا معاكي ليوم الدين، المقاومة فلسطينية..أرض فلسطينية حرة".

فلسطين الآن.. كواليس وقفة "المحامين" لدعم القضية الفلسطينية.. ماذا يحدث الآن في القاهرة؟

وتأتي الوقفة التي تعد الثانية، التزاما بقرار مجلس نقابة المحامين اتحاد المحامين العرب، بتنظيم وقفة تضامنية بكل النقابات على مستوى الوطن العربي، وجاءت هذه الوقفة تنديدًا بالعداون الإسرائيلي الوحشي، والتعبير عن استنكار موقف الدول المؤيدة له، والإعراب عن تضامن كافة الشعوب العربية ضد الاحتلال على شعبنا الأعزل في فلسطين العربية.

وشارك في الوقفة التضامنية مع الشعب الفلسطيني، نقيب المحامين عبدالحليم علام، وعدد من أعضاء مجلس النقابة العامة، وأعضاء النقابات الفرعية، إلى جانب عدد كبير من المحامين والمحاميات أعضاء الجمعية العمومية للمحامين.