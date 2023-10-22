وزراء التنمية المحلية والتخطيط والإسكان ومحافظ السويس يفتتحون منفذ بيع السلع الغذائية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 22 أكتوبر 2023 03:31 مساءً - افتتح اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية و الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس منفذ محافظة السويس لبيع السلع الغذائية بحي الأربعين بأسعار مخفضة ضمن مبادرة " خفض أسعار عدد من السلع الأساسية " التى أطلقها د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء هذا الأسبوع وتشمل مبادرة رئيس مجلس الوزراء تخفيض أسعار (7) سلع أساسية بنسب تتراوح ما بين 15 إلى 25% وهي " السكر ، الزيت ، العدس ، الفول ، الألبان ، الجبن ، المكرونة ، الأرز ".

جاء ذلك بحضور الدكتور عبدالله رمضان نائب محافظ السويس والمهندس محمد السيد مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط و خالد سعداوي السكرتير العام لمحافظة السويس والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وناقش الوزراء ومحافظ السويس المواطنين المتواجدين داخل المعرض ورائهم حول المبادرة لمواجهة زيادة الأسعار، وجودة السلع المعروضة، ومدى توافر الأصناف المعلن عنها، ونسبة الاقبال على الشراء خلال ساعات اليوم.

وأشاد المواطنين بجودة المعروضات داخل المعرض لاسيما اللحوم الحمراء البلدي والتي عرضها التجار بسعر 250 جنيها للكيلو، فضلا عن الخضروات والفواكة الطازجة بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق، وكذلك السلع التموينية مثل الزيوت والمكرونة والأرز والبقوليات.

ومن جانبه أكد وزير التنمية المحلية حرص الحكومة بالعمل علي التوسع في إقامة منافذ ومعارض لبيع السلع بالتعاون مع الشركات الغذائية الكبري والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال لتغطي جميع مدن ومراكز السويس وباقي المحافظات .

وأكد اللواء هشام آمنة ان الحكومة تسعي لتحقيق التوازن والاستقرار بالأسواق وتعزز الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً ، مشيرا الي وجود جميع السلع الغذائية التي يحتاجها المواطن بالأسعار المخفضة طبقاً لمبادرة رئيس الوزراء ، ووجه اللواء هشام آمنة الأجهزة التنفيذية ورؤساء الاحياء بالقاهرة بالمرور الدوري على المعارض والشوادر والمنافذ للتأكد من إلتزام التجار بالإعلان عن الأسعار المخفضة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار ، ومتابعة توافر كافة السلع بكميات كافية أمام المواطنين .

ومن جانبه قال محافظ السويس إن المحافظة قطعت شوطا كبيرا في مبادرة تنظيم المعارض السلع الغذائية المخفضة داخل الأحياء الخمس، تيسيرا على المواطنين.

كما أكد اللواء عبدالمجيد صقر علي مديرية التموين بالتنسيق مع مباحث التموين ورؤساء الأحياء لتكثيف أعمال الرقابة التموينية والتجارية على كافة السلع وضبط الأسواق والقيام بعمل حملات علي الأسواق لمواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار، ومنع محاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التجار مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين،