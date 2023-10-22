حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 22 أكتوبر 2023 03:31 مساءً - شهد ختام المهرجان الدولى السابع للتمور المصرية بواحة سيوة توزيع شهادات تقديرية للمشاركين بمعرض التمور والمنتجات اليدوية والحرفية المقام على هامش المهرجان .

وقام الدكتور أمجد القاضى المدير التنفيذى لمركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية بوزارة التجارة والصناعة وممثلا عن الوزارة وجائزة خليفه الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعى بتوزيع الشهادات على اصحاب المصانع والشركات المنتجة والمصدرة للتمور، موجها لهم الشكروالتقدير على مشاركتهم الفعالة فى فعاليات المهرجان .

وقد شارك بالمعرض 95 عارضاً يمثلون 9 دول منتجة للتمور تضمنت دولة الامارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، وليبيا، والسودان، والمملكة المغربية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، والمملكة العربية السعودية، والمكسيك، وجمهورية مصر العربية ضمن أجنحة خاصة في القرية الأولمبية بسيوة وسط حضور شعبي كبير من مختلف فئات المجتمع بالإضافة الى رجال الأعمال والشركات والتى جاءت خصيصاً للاطلاع على أفضل التمور المصرية وإتاحة الفرصة للمزارعين والمنتجين لعقد صفقات تجارية مع الشركات .

كما شهدت فعاليات المهرجان ندوة علمية شارك فيها 27 خبير وباحث أكاديمي متخصص فى مجال زراعة النخيل وإنتاج التمور من مختلف المؤسسات الحكومية والمراكز البحثية من عدد من الدول المنتجة للتمور، بالاضافة الى توزيع جوائز مسابقه التمور المصرية ضمن ثمانى فئات

جدير بالذكر ان المهرجان الدولى السابع للتمور المصرية المقام بواحة سيوة اقيم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبدعم الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة بدولة الامارات العربية المتحدة ونظمه جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة المصرية ومحافظة مطروح، وبحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، وعدد من ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية ومزارعي نخيل التمر.