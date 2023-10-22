دخول الدفعة الثانية من المساعدات الإنسانية غلى قطاع غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 22 أكتوبر 2023 03:32 مساءً - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل لها، بدخول الدفعة الثانية من قوافل المساعدات لقطاع غزة من معبر رفح.

ويواصل التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى، جهوده المستمرة لوصول المساعدات من خلال معبر رفح لوصولها إلى أهالى غزة، وكانت أول شاحنة تعبر إلى الجانب الفلسطينى، شاحنة التحالف الوطنى.

ويبذل التحالف الوطنى للعمل الأهلى، جهودًا مكثفة منذ الساعات الأولى للعدوان الإسرائيلى على قطاع غزة عن طريق استهداف منازل المدنيين والبنية التحتية، من أجل توفير الدعم للأشقاء فى فلسطين.