نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الصحفيين” تنظّم ورشة حول السرد القصصي الرقمي وإنتاج قصص إنسانية من مناطق النزاع والحرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلمت لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين، عن تنظيم دورة تدريبية متخصصة حول السرد القصصي الرقمي؛ حيث يستهدف التدريب صناعة قصة صحفية متعددة الوسائط.

وتناقش الدورة:

• كيف تبني قصتك وتجعلها مؤثرة وجذابة.

• كيف تصنع سردًا قصصيًا ناجحًا "السرد النصي- الصوتي -البصري).

• ما هي القصص الغامرة؟

• نشر وتسويق المحتوي عبر المنصات الرقمية



علمًا بأن الاشتراك فى الدورة لـ20 عضو بأسبقية تسديد الرسوم، مدة التدريب من 5 -7 نوفمبر 2023، وتقوم بالتدريب متخصصة فى السرد القصصي الرقمي الصحفية والمحاضرة مارينا ميلاد.