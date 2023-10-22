"القومي لحقوق الإنسان": قمة القاهرة للسلام رسالة للعالم بشأن دور مصر بالقضية الفلسطينية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 22 أكتوبر 2023 04:34 مساءً -

قالت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السفيرة مشيرة خطاب إن قمة القاهرة للسلام بعثت رسالة هامة للعالم لدور مصر في القضية الفلسطينية على كافة الأصعدة.

وأضافت السفيرة مشيرة خطاب، في كلمتها خلال الملتقى السنوى الـ16 لحقوق الإنسان بعنوان "مؤسسات المجتمع المدني ومواجهة المشكلة السكانية"، أن قمة القاهرة للسلام برهنت على دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي للسلام، في ظل أدق وأصعب الأوقات التي تعصف بالقضية الفلسطينية، مؤكدة أن مصر لعبت دورًا تاريخيًا من خلال استمرار الضغط الدولي لتوصل المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، لافتة إلى أن كلمة الرئيس السيسىي في قمة القاهرة للسلام، كانت قوية ومعبرة للغاية وأثلجت صدورنا جميعًا.

ولفتت السفيرة مشيرة خطاب إلى أن كلمة الرئيس السيسى خلال القمة، عبرت عن المأساة الحقيقية التي تكشف عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها سلطة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، التي خرقت بها القوانين الدولية التي نصت على حماية المدنيين.