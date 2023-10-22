شاهد.. الدفعة الثانية من قوافل المساعدات تدخل قطاع غزة عبر معبر رفح

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 22 أكتوبر 2023 04:34 مساءً - مزينة بأعلام مصر وشعار "مسافة السكة لأهالينا في فلسطين"، دخلت الدفعة الثانية من قوافل المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري والتى تشمل 17 شاحنة، تحوى مستلزمات طبية وأدوية ومساعدات صحية وإغاثية للشعب الفلسطيني.

ويواصل التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى، جهوده المستمرة لوصول المساعدات من خلال معبر رفح لوصولها إلى أهالى غزة، وكانت أول شاحنة تعبر إلى الجانب الفلسطينى، شاحنة التحالف الوطنى، بالإضافة إلى 3 شاحنات تابعة للهلال الأحمر المصري.

ويبذل التحالف الوطنى للعمل الأهلى، جهودًا مكثفة منذ الساعات الأولى للعدوان الإسرائيلى على قطاع غزة عن طريق استهداف منازل المدنيين والبنية التحتية، من أجل توفير الدعم للأشقاء فى فلسطين.