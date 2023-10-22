نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة يشهد حفل ذكرى انتصارات أكتوبر وختام الأنشطة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، احتفالية مركز شباب الجيزة بذكرى انتصارات أكتوبر.

وذلك استكمالًا لاحتفالات شهر أكتوبر باليوبيل الذهبي لانتصار اكتوبر المجيد من مركز شباب الجيزة التابع لإدارة جنوب بالإضافة إلى إحتفالها بختام الأنشطة.

وذلك بحضور عادل فهمي وكيل المديرية لشئون الشباب، والدكتور ناصر الشريف مدير إدارة شباب جنوب، مجدي كرم رئيس مجلس إدارة مركز شباب الجيزة.

أفتتح الحفل بالسلام الوطني ثم كلمة ترحيب من مقدم الحفل حيث رحب بالمنصة والحضور الكريم ، طابور عرض للفرق الرياضية وتحية العلم من أشبال المركز، ثم تلا ذلك عروض رياضية لفرق ( التايكندو والكونغ فو وكاراتيه )، عروض فنية وتقديم الجوائز للفرق المشاركة.

وتقدم الوكيل وفي كلمته شكر مجلس إدارة المركز على جهوده في تطوير المركز واهتمامه بالأنشطة الرياضية والإجتماعية وغيرها، كما أستهل بتهنئة أنفسنا على نجاح الغد في انتخابات نادي الزمالك،وأضاف بأن العمل الجاد والمنظم هو أساس النجاح .

وهنأ الوكيل الحاضرون على ذكرى نصر أكتوبر الذي لازالت روحه ونتائجه مستمرة مع شباب مصر الذين يضحون بالغالي والنفيس من أجل وطنهم مصر ومستمرين لعلو إسمه ومكانته.

كما شكر أولياء الأمور على دعمهم ومساندتهم لأبنائهم وتحدث على أهمية القدوة وأنه يجب أن نذكر كل من راعانا وساندنا في نجاحنا دائمًا وأوضح أن النشء يجب أن يتخد من المتميزين والعظماء قدوة لهم ليصلوا إلى مستقبل أفضل.

ودار الحفل وسط حشد من أبناء المركز، وأختتم بتبادل التهاني وشكر القائمين على الحفل المتميز والحاضرين والتقاط بعض الصور التذكارية.

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