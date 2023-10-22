نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هدم 32 مسجدا.. حصيلة الاعتداء الصهيوني على مساجد غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت وزارة الأوقاف الفلسطينية، أسماء 32 من المساجد التي تقع داخل فلسطين وخاصة في قطاع غزة التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الحرب من يوم 7 أكتوبر حتى الآن، والعدد مرشح للتزايد ومنهم:-

1/مسجد “الحبيب محمد” في خان يونيس جنوبي قطاع غزة

2/ مسجد سعد الأنصاري

3/ مسجد اليرموك

4/ المسجد الغربي “ مسجد الشيخ أحمد ياسين” غرب مدينة غزة

5/ مسجد العباس

6/ المسجد العامري الكبير وهو ثالث اكبر مسجد في فلسطين المحتلة

7/ مسجد السلام في دير البلح

8/ مسجد الأنصار في مخيم جنين

9/ مسجد الغربي

10/ مسجد السوسي

11/ مسجد اشتيوي

12/ مسجد كاتب ولاية

13/ مسجد الشيخ شعبان

14 / مسجد الشامعة

15/ مسجد الجامعة الإسلامية

16/ مسجد الإمام علي في معسكر جباليا

17/ مسجد شهداء الأقصى في النصيرات

18/ مسجد انور عزير في معسكر جباليا

19/ مسجد فاطة الزهراء في مدينة الزهراء