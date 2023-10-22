نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هدم 32 مسجدا.. حصيلة الاعتداء الصهيوني على مساجد غزة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشفت وزارة الأوقاف الفلسطينية، أسماء 32 من المساجد التي تقع داخل فلسطين وخاصة في قطاع غزة التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الحرب من يوم 7 أكتوبر حتى الآن، والعدد مرشح للتزايد ومنهم:-
1/مسجد “الحبيب محمد” في خان يونيس جنوبي قطاع غزة
2/ مسجد سعد الأنصاري
3/ مسجد اليرموك
4/ المسجد الغربي “ مسجد الشيخ أحمد ياسين” غرب مدينة غزة
5/ مسجد العباس
6/ المسجد العامري الكبير وهو ثالث اكبر مسجد في فلسطين المحتلة
7/ مسجد السلام في دير البلح
8/ مسجد الأنصار في مخيم جنين
9/ مسجد الغربي
10/ مسجد السوسي
11/ مسجد اشتيوي
12/ مسجد كاتب ولاية
13/ مسجد الشيخ شعبان
14 / مسجد الشامعة
15/ مسجد الجامعة الإسلامية
16/ مسجد الإمام علي في معسكر جباليا
17/ مسجد شهداء الأقصى في النصيرات
18/ مسجد انور عزير في معسكر جباليا
19/ مسجد فاطة الزهراء في مدينة الزهراء