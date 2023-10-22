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هدم 32 مسجدا.. حصيلة الاعتداء الصهيوني على مساجد غزة

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت وزارة الأوقاف الفلسطينية، أسماء 32 من  المساجد التي تقع داخل فلسطين وخاصة في قطاع غزة التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية الحرب من يوم 7 أكتوبر حتى الآن، والعدد مرشح للتزايد  ومنهم:-

1/مسجد “الحبيب محمد” في خان يونيس جنوبي قطاع غزة 

2/ مسجد سعد الأنصاري 

3/ مسجد اليرموك 

4/ المسجد الغربي “ مسجد الشيخ أحمد ياسين” غرب مدينة غزة 

5/ مسجد العباس 

6/ المسجد العامري الكبير وهو ثالث اكبر مسجد في فلسطين المحتلة 

7/ مسجد السلام في دير البلح 

8/ مسجد الأنصار في مخيم جنين 

9/ مسجد الغربي 

10/ مسجد السوسي 

11/ مسجد اشتيوي 

12/ مسجد كاتب ولاية 

13/ مسجد الشيخ شعبان 

14 / مسجد الشامعة 

15/ مسجد الجامعة الإسلامية 

16/ مسجد الإمام علي في معسكر جباليا 

17/ مسجد شهداء الأقصى في النصيرات 

18/ مسجد انور عزير في معسكر جباليا 

19/ مسجد فاطة الزهراء في مدينة الزهراء 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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