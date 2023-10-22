نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الخطة الاستثمارية للرصف بمنشأة القناطر (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن أعمال الخطة الاستثمارية للعام الحالي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بمركز منشأة القناطر.

وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الرصف الجاري تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة وذلك للوقوف على الموقف التنفيذي ودفع الأعمال والعمل على تذليل أية معوقات.

حيث تفقد نائب محافظ الجيزة، أعمال التوسعة بشارع المحطة بالجلاتمة من طريق كوبري الجلاتمة حتى السكة الحديد وأعمال وضع طبقة السن بطريق ترعة محمود خليل من طريق الملك حتى طريق ١٩ ببرقاش بطول ٥ كم، وذلك تمهيدا لبدء أعمال الرصف.

كما تابع النائب أعمال التوسعة والتطوير والرصف بطريق طراد النيل بنطاق مركزي أوسيم ومنشأة القناطر.

ووجه نائب محافظ الجيزة، بتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ أعمال التطوير ونقل المرافق المتعارضة مع أعمال التطوير والرصف.

وأكد على ضرورة رفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف أعمال الرصف في مواعيدها الزمنية المحددة لتيسير الحركة المرورية أمام السيارات والمارة.

رافق نائب المحافظ خلال جولته، محمد عبد الراضي رئيس مركز منشأة القناطر، والدكتور فرج عبد العاطي رئيس مركز أوسيم ومسؤولي مديرية الطرق والشركات المنفذة لأعمال الرصف.

نائب محافظ الجيزة إبراهيم الشهابي

نائب محافظ الجيزة إبراهيم الشهابي

رصف

رصف

رصف

نائب محافظ الجيزة إبراهيم الشهابي

رصف

نائب محافظ الجيزة إبراهيم الشهابي

نائب محافظ الجيزة إبراهيم الشهابي

نائب محافظ الجيزة إبراهيم الشهابي

نائب محافظ الجيزة إبراهيم الشهابي

نائب محافظ الجيزة إبراهيم الشهابي

نائب محافظ الجيزة إبراهيم الشهابي

نائب محافظ الجيزة إبراهيم الشهابي

نائب محافظ الجيزة إبراهيم الشهابي

نائب محافظ الجيزة إبراهيم الشهابي

نائب محافظ الجيزة إبراهيم الشهابي

نائب محافظ الجيزة إبراهيم الشهابي

رصف

نائب محافظ الجيزة إبراهيم الشهابي

نائب محافظ الجيزة إبراهيم الشهابي

نائب محافظ الجيزة إبراهيم الشهابي

نائب محافظ الجيزة إبراهيم الشهابي

نائب محافظ الجيزة إبراهيم الشهابي

نائب محافظ الجيزة إبراهيم الشهابي

نائب محافظ الجيزة إبراهيم الشهابي

نائب محافظ الجيزة إبراهيم الشهابي

رصف

نائب محافظ الجيزة إبراهيم الشهابي

نائب محافظ الجيزة إبراهيم الشهابي

رصف