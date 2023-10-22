عاجل بالصور - تشييع جنازة اللواء محمد أمين مستشار الرئيس للشئون المالية بحضور السيسي

أحمد جودة - القاهرة - تشييع جنازة اللواء محمد أمين مستشار الرئيس للشئون المالية بحضور السيسي

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الجنازة العسكرية للواء محمد أمين نصر، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية وأمين صندوق تحيا مصر السابق.

وتقدم الرئيس السيسي، بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد العظيم، الذي خدم الوطن بشرف وإخلاص وكفاءة في العديد من المواقع على مدار مسيرته الوطنية الممتدة، داعيًا الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.

معلومات عن اللواء محمد أمين نصر

اللواء محمد أمين مواليد قرية العزيزية محافظ الشرقية.

تخرج في الكلية الحربية وتدرج في الرتب حتي درجة لواء.

شغل منصب رئيس هيئة الشؤون المالية بالقوات المسلحة.

شغل منصب عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

شغل منصب أمين صندوق تحيا مصر منذ مارس 2021 حتى وفاته.

عين مستشارا للرئيس عبد الفتاح السيسي للشئون المالية عام 2019.

أشرف على بناء فندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة ومنطقة العلمين.

من جهته؛ نعى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية أمين صندوق تحيا مصر، الذي وافته المنية أمس السبت.

يذكر فضيلة الإمام الأكبر للفقيد الراحل تعاونه مع الأزهر من خلال بيت الزكاة والصدقات المصري، وحرصه على خدمة الفقراء والمحتاجين، وتيسير عمل القوافل الإنسانية والإغاثية داعيا المولى -عز وجل- أن يجعل ما قدمه من أعمال الخير شفيعا له وأن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يرزق أهله وذويه الصبر والسلون، إنا لله وإنا إليه راجعون.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر تعيين اللواء الراحل مستشارا لرئيس الجمهورية للشؤون المالية في 2019 كما سبق تعيينه في 2015 عضوًا في مجلس أمناء صندوق تحيا مصر أمينًا للصندوق.