رئيس اتحاد الصحفيين العرب: الإعلام الغربى أخذ أبعادا غير طبيعية بالتضليل

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 22 أكتوبر 2023 05:35 مساءً - أدان مؤيد اللامى، رئيس اتحاد الصحفيين العرب، المجازر الصهيونية البشعة التى ترتكبها إسرائيل ضد الشعب المحاصر فى غزة والتى راح ضحيتها أكثر من أربعة آلاف شهيد وأكثر من عشرة آلاف جريح بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء والشيوخ والزملاء الصحفيين.

وقال مؤيد اللامى خلال كلمة له فى الاجتماع الطارئ الذى يعقده اتحاد الصحفيين العرب بالقاهرة لمناقشة الاعتداء الهمجى الذى تتعرض له غزة وفلسطين، إن هناك قتل ممنهج مبرمج بشكل لا يصدق، متابعا:"يجب أن نتخذ خطوات عملية، الإعلام الغربى أشبه بالمجنون بادانة فلسطينين ".

وأشار الى أن الإعلام الغربى أخذ أبعاد غير طبيعية بالتضليل، مطالبا الاتحاد الدولى للصحفيين باتخاذ موقفا اتجاه ما يحدث، معلنا عن التنسيق لتنظيم لقاء سريع وطارئ مع الاتحاد الدولى للصحفيين.

وكان الاتحاد العام للصحفيين العرب ادان من قبل المجازر الصهيونية البربرية البشعة التى ترتكبها إسرائيل ضد الشعب المحاصر فى غزة والتى راح ضحيتها أكثر من أربعة آلاف شهيد وأكثر من عشرة آلاف جريح بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء والشيوخ والزملاء الصحفيين.

وطالب الاتحاد العام للصحفيين العرب كافة الحكومات العربية ومنظمات المجتمع المدنى والاتحادات العربية المهنية، بسرعة التحرك لوقف هذا العدوان الصهيونى وضرورة كسر الحصار على غزة فورا، خاصة وأن الشعب الفلسطينى هناك مستلزمات ضرورية لمساعدته لمواجهة هذا العدوان النارى خاصة بعد قطع المياه والكهرباء.

ودعا اتحاد الصحفيين العرب جميع الصحفيين والكتاب والمثقفين فى كل مكان ترفع صوتهم بإدانة عن غزة المجازر الصهيونية فى قطاع غزة، فإنه يطالب مجلس الأمن والأمم المتحدة بسرعة التدخل لإيقاف هذه الجرائم الوحشة وإدانة مرتكبها، كما يدعو الاتحاد المنظمات والاتحادات المهنية العربية لتحرك على المستوى الشعبى لدعم الفلسطينيين المحاصرين فى قطاع غزة، كما يدعو المنظمات والقيادات الفلسطينية فى الضفة الغربية وغزة بإسقاط خلافاتهم الصغيرة وتجميع قواهم السادية والمعنوية لمواجهة هذه الهجمة الصهيونية الشرسة ضد الشعب الفلسطينى البطل.