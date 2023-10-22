محمود مسلم: الولايات المتحدة تتحدث دائما عن دعمها غير المشروط لإسرائيل.. وقراراها بمجلس الأمن مرفوض عربيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 22 أكتوبر 2023 05:36 مساءً -

أكد الدكتور والكاتب الصحفى محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، أن البيان الخاص بالاعتراض على القرار الأمريكى فى مجلس الأمن يعد أول تحرك عربى مشترك فى مجلس الأمن ضد التوجهات الأمريكية، مشيراً إلى الاعتراض الامريكى على مشروعات القرارات التي تقدت بها البرازيل وروسيا إلى مجلس الأمن، موضحاً أن "ما تقدمه أمريكا اليوم لاقى رفض عربى واضح وبات وشامل وسط اجتماع على هذا الرفض".

وقال مسلم خلال حواره فى قناة "العربية": "أمريكا لا تتحدث عن الانتهاكات التى تحدث فى غزة ولا تتحدث عن ضرورة وجود هدنة للسلام وطول الوقت تتحدث عن دعمها غير المشروط لإسرائيل بالدفاع عن نفسها.. وهناك مزاعم إسرائيلية تسير ورائها أمريكا حول فكرة أن ما يحدث من خلال المقارنة بين حماس وداعش أو المقارنة بين الوضع الحالى وما حدث فى سبتمبر فى عام 2001 وأمريكا تسير ورائها بشكل فج".

وتابع الكاتب الصحفى محمود مسلم: "ما طرحته أمريكا فى مجلس الأمن يعكس مثل التصورات وأنها تقول أن إسرائيل تدافع عن نفسها وتتحدث فى الهامش عن دخول المساعدات إلإنسانية إلى قطاع غزة".