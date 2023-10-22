الرئيس السيسى يتقدم الجنازة العسكرية للواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية "صور"

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 22 أكتوبر 2023 05:36 مساءً -

أقيمت اليوم جنازة عسكرية للواء محمد أمين نصر، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية وأمين صندوق تحيا مصر السابق، حيث تقدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتقدم الرئيس السيسى بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد العظيم، الذي خدم الوطن بشرف وإخلاص وكفاءة في العديد من المواقع على مدار مسيرته الوطنية الممتدة، داعياً الله عز وجل أن يسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.

وشارك في الجنازة العسكرية قيادت الدولة والقوات المسلحة، وأسرة الراحل.



الرئيس يتقدم جنازة اللواء محمد أمين

الرئيس يتقدم جنازة اللواء محمد أمين



الرئيس يتقدم جنازة اللواء محمد أمين