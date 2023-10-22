عاجل - شهود عيان: قصف إسرائيلي بالقرب من الحدود المصرية (بث مباشر فلسطين الآن)

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أحمد جودة - القاهرة - شهود عيان: قصف إسرائيلي بالقرب من الحدود المصرية (بث مباشر فلسطين الآن)

بث مباشر فلسطين الآن.. أكد شهود عيان، منذ قليل، وقوع قصف إسرائيلي بالقرب من الحدود المصرية ولم يؤثر على استمرار تدفق المساعدات، حسب ما جاء في نبأ عاجل لـ فضائية القاهرة الإخبارية.

وأكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أن الولايات المتحدة الأمريكية لن نتردد في التحرك عسكريا في حال توسع النزاع، حسب ما أعلنته هيئة الإذاعة الأمريكية أو قناة ABC الأمريكية، في نبأ عاجل لها، منذ قليل.

وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، إصابة 4 جنود أحدهم حالته حركة في اشتباكات قرب كيسوفيم في مجمع أشكول شرق خانيوس، حسب ما جاء في نبأ عاجل، وفقًا لـ قناة العربية.

كما أعلن جيش الاحتلال، إطلاق مسلحين النار باتجاه قوة للجيش غرب السياج الحدودي لقطاع غزة في منطقة كيسوفيم.

وقالت حركة حماس، إن عناصرها أوقعوا قوةً الاحتلال الإسرائيلي مدرعة في كمينٍ محكم شرق خانيونس بعد عبورها السياج الحدودي لعدة أمتار، حسب وسائل إعلام فلسطينية، منذ قليل، في نبأ عاجل لها.

وأكدت كتائب القسام، في بيان لها، أن عناصرها التحموا مع القوة المتسللة، "فدمروا جرافتين ودبابة وأجبروا القوة على الانسحاب وعادوا إلى قواعدهم بسلام".

وكانت قناة "كان" الإسرائيلية، قد أفادت بأن هناك العديد من الإصابات، جراء إطلاق صاروخ مضاد للدروع من غزة نحو منطقة "كيسوفيم".

وأكد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية حماس بالخارج، أنه يجب أن يتصدى الفلسطينيون للعدو الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن أهل فلسطين لن يستسلموا لهذه الحرب الإسرائيلية، وأن الاحتلال يواصل استخدام القوة بشكل متغطرس، حسب ما جاء في نبأ عاجل، خلال كلمة له، ذاعته عدد من الفضائيات المصرية.

أخبار فلسطين بث مباشر الآن

وقالت وزارة الصحة في غزة، إنه استشهد 266 فلسطينيا بينهم 117 طفلًا خلال آخر 24 ساعة، عقب غارات القصف الصهيونية الأخيرة.

وأضافت وزارة الصحة، نقلًا عن "رويترز": "4651 فلسطينيا استشهدوا وأكثر من 14245 أصيبوا في ضربات جيش الاحتلال على غزة منذ 7 أكتوبر"، مشيرة إلى أن 40% من الشهداء هم أطفال، مبرزة "70% من الضحايا هم من الأطفال والنساء والمسنين".

بث مباشر فلسطين اليوم.. آخر تطورات الأحداث في قطاع غزة

من جهتها، أعلنت وزارة صحة الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأحد، حصيلة جديدة لعدد الضحايا منذ بدء هجوم حركة حماس يوم 7 أكتوبر الجاري.

ولقي أكثر من 1400 شخص مصرعهم، معظمهم سقطوا في الهجوم الأولي عندما اقتحم مسلحو حماس إسرائيل.

وبحسب ما نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست"، فإن 5132 إسرائيليا أصيبوا، 12 منهم في حالة حرجة، كما تم تسجيل 287 إصابة خطيرة، و775 متوسطة، و3614 خفيفة.