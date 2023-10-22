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معرض للمنتجات الحرفية واليدوية بنادي الجيزة الرياضي (صور)

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معرض للمنتجات الحرفية واليدوية بنادي الجيزة الرياضي (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفذت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، إدارة تمكين الشباب معرض للمنتجات الحرفية واليدوية بنادي الجيزة الرياضي التابع لإدارة شباب الجنوب.

جاء ذلك بمشاركة عدد كبير  من العارضين لمنتجات ( الخرز، الكرستال، الشموع، الكروشيه، الاكسسوارات، المفروشات وغيرها من المنتجات  ).

وتهدف المعارض إلي المحاولة فى المساعدة على تسويق  منتجات الشباب  لتعود عليهم بالدخل وإحياء هذه الحرف بعد ان كانت مطموسة لفترة طويلة ولتعود على المرأة المعيلة والمطلقة والاسرة المصرية بزيادة دخلها أو إعانتها على ظروفها المعيشية.
الجدير بالذكر أن المعرض استمر على مدار اليوم بأسعار مخفضة عن السوق الخارجي وأيضا ستظل هذه المعارض مستمرة على التوالي بمراكز وأندية مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى  وزير الشباب والرياضة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وتوجيهات منال جمال وكيل الوزارة ورئيس الادارة المركزية لتمكين الشباب، والدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل الوزارة- مدير المديرية، إشراف نانيس الناقورى مدير عام الادارة العامة للمبادرات الشبابية، عادل فهمى وكيل المديرية لشئون الشباب،د. شيماء سمير مدير إدارة تمكين الشباب، د. ناصر الشريف مدير إدارة شباب جنوب، غادة احمد، هاله محمد صالح بالإدارة العامة لتمكين الشباب.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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