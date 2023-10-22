عاجل - فلسطين الآن.. مصطفى ثابت يعلق على "طوفان الأقصى".. ويكشف عن سيناريوهات محتملة للأحداث في غزة

أحمد جودة - القاهرة - فلسطين الآن.. مصطفى ثابت يعلق على "طوفان الأقصى".. ويكشف عن سيناريوهات محتملة للأحداث في غزة

فلسطين الآن.. مصطفى ثابت يعلق على طوفان الأقصى.. ويكشف عن سيناريوهات الأحداث في قطاع غزة.. عملية طوفان الأقصى، وفي الاحتلال الإسرائيلي عملية السيوف الحديدية، وهي عمليةٌ عسكرية ممتدة شنَتها فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة وعلى رأسِها حركة حماس عَبر ذراعها العسكري كتائب الشهيد عز الدّين القسام في أوّل ساعات الصباح من يوم السبت 7 أكتوبر 2023، وأعلنت كتائب القسام، بدء العملية ردا على "الانتهاكات الإسرائيلية في باحات المسجد الأقصى المُبَارك واعتداء المستوطنين الإسرائيليين على المُواطنين الفلسطينيين في القدس والضفة والداخل المحتَل".

عملية طوفان الأقصى

وبدأت عملية طُوفَان الأقصى عبر هُجومٍ صَاروخي وَاسعِ النطاق شنّته فصائل المقاومة، إذ وجَّهت آلاف الصواريخ صوبَ مختلف المستوطنات الإسرائيلية من ديمونا في الجنوب إلى هود هشارون في الشمال والقدس في الشرق، وتزامنَ مع إطلاق هذه الصواريخ اقتحام برّي من المُقاومين عبر السيارات رباعية الدّفع والدّراجات النّارية والطّائرات الشّراعيّة وغيرها للبلدات المتاخمة للقطاع، والتي تُعرف باسم غلاف غزة، حيث سيطروا على عددٍ من المواقع العسكريّة خاصة في سديروت، ووصلوا أوفاكيم، واقتحموا نتيفوت، وخاضوا اشتباكات عنيفة في المستوطنات الثلاثة وفي مستوطنات أخرى كما أسروا عددًا من الجنود واقتادوهم لغزة فضلًا عن اغتنامِ مجموعةٍ من الآليّات العسكريّة الإسرائيليَّة.

بدء الحصار الصهيوني الشامل على قطاع غزة

وفي 9 أكتوبر، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي استعادته السيطرة على جميع البلدات التي استولت عليها فصائل المُقاومة الفلسطينيَّة في غِلاف قطاع غزّة مع استمرار بعض المناوشات المُتفرقة، وأعلن وزير دفاع جيش الاحتلال يوآف غالانت بدء الحصار الشامل على غزة، بما في ذلك حظر دخول الغذاء والوقود.

مصطفى ثابت يعلق على الأحداث في قطاع غزة.. ويسرد تحليل وسيناريوهات ما يحدث

من جهته؛ علق الدكتور مصطفى ثابت، رئيس تحرير بوابة دوت الخليج الإلكترونية، على الأحداث في قطاع غزة، وما يحدث على الساحة من أعمال إجرامية لجيش الاحتلال، والسيناريوهات المتوقعة من رؤيته للأحداث، وماذا سيحدث خلال الفترة الحالية، وذلك حسب عدد من اللقاءات التليفزيونية لـ رئيس تحرير بوابة دوت الخليج، منذ بداية عملية طوفان الأقصى حتى الآن.

مصطفى ثابت: ما تستهدفه إسرائيل ليس خفيا.. وهم مجرد فقاعة

هذا النصر أكد لنا فقاعة القوة الإسرائيلية وأنها عبارة عن بالونة، ويمكن الحصول على حقوقنا من هذه الأكذوبة بأنهم جيش لا يقهر.

ما فعلته المقاومة الفلسطينية على مدار الأيام الماضية كشف هذه الفقاعة أيضا.

ما يحدث في غزة من محاولات لتهجير الفلسطينيين عن أرضهم يهدف لتحقيق حلمهم الممتد.

ما تستهدفه إسرائيل ليس خفيا... لمزيد من تصريحات الدكتور مصطفى ثابت بشأن عملية طوفان الأقصى | اضغط هـنــا.

مصطفى ثابت يكشف عن سبب عملية طوفان الأقصى

ما تمارسه إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني هي حرب إبادة.

إسرائيل تعمل على التوسع بشكل يومي على الأرض الفلسطينية.

عملية طوفان الأقصى كانت رد فعل طبيعي عما يتعرض له الشعب الفلسطيني.. لمزيد من التصريحات بشأن عملية طوفان الأقصى والأحداث في قطاع غزة | اضغط هـنــــــا.

مصطفى ثابت: نصر أكتوبر 73 وطوفان الأقصى أكدا أن جيش إسرائيل "فقاعة"

انتصار القوات المسلحة المصرية في حرب 6 أكتوبر على الجيش الإسرائيلي واستعادة الأرض المحتلة وما حققته المقاومة الفلسطينية في عملية طوفان الأقصى أثبتا أن الجيش الإسرائيلي مجرد فقاعة وأكشف أكذوبة أنهم الجيش الذي لا يقهر.. لمزيد من التفاصيل بشأن آخر تطورات الأحداث في قطاع غزة من تصريحات الدكتور مصطفى ثابت | اضغط هــنـــا.

مصطفى ثابت: ما يحدث في غزة انتهاك صارخ لجميع القوانين الإنسانية

ما حدث خلال الأيام الماضية استمرار لكسر جميع القواعد الدولية والأخلاقية من الكيان الصهيوني ضد الأشقاء الفلسطينيين ومحاولة لإعادة خطة غير.

الهدف الرئيسي مصر.

هناك قتل ممنهج وعقاب جماعي لأهالينا في فلسطين.

مصر هي التورتة أو الكعكة الكبيرة المستهدفة دائمًا.

هناك 2000 طفل وألف امرأة و150 مسنا تم قتلهم بجانب 5 آلاف شهيد و15 ألف مصاب تحت فزاعة محاربة إسرائيل للإرهاب.

أي إرهاب يتحدثون عنه وما يقوموا به هو الإرهاب.

أي قانون دولي وإنساني يتم انتهاكه بهذه الصورة؟!.

ما يحدث يدمي القلوب.

لكن في كل محنة منحة ومصر بنت على هذا والدليل على ذلك الدعوة لقمة القاهرة للسلام وإن كانت مخرجاتها لم تكن على النحو المأمول.. لمزيد من التصريحات بشأن الأحداث في قطاع غزة | مباشــر هـــنــــا.

الدكتور مصطفى ثابت - رئيس تحرير بوابة دوت الخليج

مصطفى ثابت يشيد بـ محمد صلاح: "أول مرة صوتنا يوصل بره"

أوجه التحية لمحمد صلاح على رسالته خلال مباراته الأخيرة بوضع شريطة سوداء على ذراعه تضامنا مع غزة وللإعلاميين والممثلين العرب.

لأول مرة صوتنا يوصل برة وتم توصيل الصورة الحقيقية للخارج.

محمد صلاح قدم رسالة واضحة وصلت للناس بشكل راقي.

إنما النصر مع الصبر.

أنا لدي تفاؤل أن صوتنا وصل وأنه سيكون هناك خطوات لأهالينا في فلسطين.. لمزيد من التصريحات بشأن ما يحدث من تطورات على الساحة في فلسطين | اضغط هــنــــا.

مصطفى ثابت عن الدعوات لمحاربة إسرائيل: "كلام فارغ والدول لا تدار بالشعارات"