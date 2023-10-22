القبائل العربية تعلن تفويضها للرئيس السيسي في جميع القرارات التى يتخذها بشأن...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 22 أكتوبر 2023 07:29 مساءً - عقد الربان عمر المختار صميدة عضو مجلس الشيوخ ورئيس المجلس القومي للقبائل العربية، اجتماعا لتفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فيما يراه مناسبا وجميع القرارات التى يتخذها بشأن القضية الفلسطينية وحماية الأمن القومي المصري.

وأعرب المجتمعون عن تأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسي في كل القرارات التى تتخذها القيادة السياسية المصرية، مؤكدا دعمهم ومساندتهم ووقوفهم خلف القيادة المصرية الحكيمة.

وأكد أعضاء المجلس القومي للقبائل العربية على ضرورة دعم الدوله المصرية في تلك الفترة الهامة من تاريخ الوطن، مثمنين موقف مصر من القضية الفلسطينية والأحداث الجارية من اعتداءات وحرب إبادة من سلطات الاحتلال الإسرائيلي داخل قطاع غزة معلنين تأييدهم التام والمطلق لسياسات الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه هذه الملفات الهامة.

وأكد المشاركون أن الشعب المصرى بجميع انتماءاتهم القبلية واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية يثق فى سياسات الرئيس عبد الفتاح السيسى وحرصه فى الحفاظ على أمن مصر وحدودها وعدم التفريط فى حبة رمل واحدة من أرض سيناء المقدسة، مؤكدين تأييدهم التام لرؤية الرئيس السيسى الواضحة والحاسمة حول الدعاوى التي أطلقتها بعض القوى داخل سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين الى سيناء.