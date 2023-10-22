سمير فرج: هجوم ”حماس” باغت إسرائيل رغم التحصين بالجدار الحديدي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 22 أكتوبر 2023 07:29 مساءً - قال اللواء سمير فرج، الخبير والمفكر الاستراتيجي، إن الهجوم الذي نفذته حركة حماس والفصائل الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية في 7 أكتوبر الجاري، جاء بعد أن بلغ الخناق مداه بالنسبة لحياة 2.5 مليون فلسطيني، مشيرا إلى أنه تم التخطيط جيدا لهذه العملية.

أضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن العملية كانت مفاجأة بالنسبة لإسرائيل، مبينا أن الجدار الحديدي الإسرائيلي لحماية الحدود مع غزة كلف إسرائيل أكثر من مليار دولار.

وأشار فرج إلى أن حركة حماس نجحت في اقتحام هذا الجدار، لافتا إلى أن حماس نجحت فيما كانت تخطط له في المستوطنات ونفذت العملية وتدمير الدبابات الخاصة بالجيش الإسرائيلي.

وتابع أن إسرائيل عملت على إقامة خط دفاعي أول من أمامه 7 مستوطنات، مشيرا إلى أن سرعة الحركة لمقاتلي حركة حماس باغتت إسرائيل وكانت مفاجأة لها.