شبورة مائية كثيفة.. الأرصاد تكشف حالة طقس الغد

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 22 أكتوبر 2023 07:29 مساءً - كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الاثنين ، حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد و حار علي جنوب سيناء ومعتدل على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، وطقس لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا .

ويشهد الاثنين شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد و الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية تكون كثيفة علي مناطق من والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء.

من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الاثنين ، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 30 للعظمى والصغرى 21 درجة، وعلى السواحل الشمالية 28 للعظمى والصغرى 19 درجة، وعلى جنوب سيناء وجبال البحرالأحمر 33 للعظمى والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 31 والصغرى 16، وعلى جنوب الصعيد 37 للعظمى 22 درجة .