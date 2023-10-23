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أحمد جودة - القاهرة - سعر الريال السعودي اليوم الأحد 22 أكتوبر 2023، خيمَ عليهِ الهدوء في البنوك، ويتفاوت سعر الريال السعودي مقابل الجنية المصري في العديد من البنوك المصرية، وفقًا للأسعار المحدثة حديثًا، ويمكن للأفراد معرفة أحدث الأسعار من خلال الاستعلام في البنوك أو المواقع الإلكترونية المختصة.

سعر الريال السعودي اليوم الأحد

تستعرض بوابة دوت الخليج الإلكترونية، كل ما تريد معرفته عن سعر الريال السعودي اليوم الأحد 22 أكتوبر 2023 في مصر، كما نستعرض سعر الريال السعودي اليوم بالبنوك العاملة في مصر حسب آخر تحديثات للمواقع الرسمية لها.

سعر الريال السعودي اليوم Riyal Price

سعر الريال السعودي اليوم الأحد في البنوك

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

سعر الشراء 8.19 جنيه مصري.

سعر البيع 8.22 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

سعر الشراء 8.19 جنيه مصري.

سعر البيع 8.22 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

سعر الشراء 8.21 جنيه مصري.

سعر البيع 8.25 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم في بنك القاهرة

سعر الشراء 8.19 جنيه مصري.

سعر البيع 8.25 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك CIB

سعر الشراء 8.18 جنيه مصري.

سعر البيع 8.25 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك سايب

سعر الشراء 8.09 جنيه مصري.

سعر البيع 8.26 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي اليوم Riyal Price

سعر الريال السعودي مقابل الجنية اليوم في البنوك الإسلامية اليوم الأحد 22 أكتوبر 2023

سعر الريال السعودي في بنك أبوظبي الإسلامي

سعر الشراء 8.23 جنيه مصري.

سعر البيع 8.25 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي القطري

سعر الشراء:8.13 جنيه مصري.

سعر البيع: 8.24 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي

سعر الشراء 8.17 جنيه مصري.

سعر البيع 8.25 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك المشرق

سعر الشراء 8.13 جنيه مصري.

سعر البيع 8.25 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

سعر الشراء 8.01 جنيه مصري.

سعر البيع 8.25 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف العربي الدولي

سعر الشراء 8.22 جنيه مصري.

سعر البيع 8.24 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم في بنك البركة

سعر الشراء 8.03 جنيه مصري.

سعر البيع 8.24 جنيه مصري.

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سعر الريال السعودي اليوم Riyal Price

سعر الريال السعودي اليوم.. آخر قرارات البنك المركزي

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير يوم الخميس الموافق 3 أغسطس 2023: