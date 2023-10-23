أخبار مصرية

جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الأحد 22/ 10/ 2023

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 23 أكتوبر 2023 12:32 صباحاً - أُجريت اليوم، الأحد، الموافق 22/ 10/ 2023 ثلاث مواجهات فى دورى نايل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر المسابقة، حيث اصطدم المقاولون العرب بفريق زد، واستضاف الإسماعيلى نظيره فاركو، وحل بيراميدز ضيفًا على فيوتشر.

 وجاء ترتيب الدورى كالتالى:

 

جدول ترتيب الدورى المصرى

جدول ترتيب الدورى المصرى

 

 

المقاولون العرب يتعادل مع زد 3/3 فى مواجهة مثيرة بالدورى

 

تعادل فريق المقاولون العرب مع زد بنتيجة 3/3 فى المواجهة التى جمعتهما منذ قليل باستاد الجبل الأخضر، ضمن مباريات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل".

المقاولون العرب يتعادل مع زد 3/3 فى مواجهة مثيرة بالدورى.. فيديو

 

 بيراميدز يهزم مودرن فيوتشر بهدف ذاتى ويعتلى قمة ترتيب الدورى

 

حقق فريق بيراميدز الفوز على نظيره مودرن فيوتشر بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد القاهرة الدولى، فى إطار الجولة الرابعة من بطولة الدوري.

بيراميدز يهزم مودرن فيوتشر بهدف ذاتى ويعتلى قمة ترتيب الدورى.. فيديو

 

 

 

فاركو يفوز على الإسماعيلى بهدف رزقى حمرون فى دورى نايل

 

نجح فريق فاركو في الفوز على نظيره الإسماعيلى بهدف نظيف، عن طريق رزق حمرون في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الرابعة من بطولة دوري نايل المصري للموسم الجاري 2023 - 2024.

 

فاركو يفوز على الإسماعيلى بهدف رزقى حمرون فى دورى نايل

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا