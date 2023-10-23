جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الأحد 22/ 10/ 2023

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 23 أكتوبر 2023 12:32 صباحاً - أُجريت اليوم، الأحد، الموافق 22/ 10/ 2023 ثلاث مواجهات فى دورى نايل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر المسابقة، حيث اصطدم المقاولون العرب بفريق زد، واستضاف الإسماعيلى نظيره فاركو، وحل بيراميدز ضيفًا على فيوتشر.

وجاء ترتيب الدورى كالتالى:

جدول ترتيب الدورى المصرى

المقاولون العرب يتعادل مع زد 3/3 فى مواجهة مثيرة بالدورى

تعادل فريق المقاولون العرب مع زد بنتيجة 3/3 فى المواجهة التى جمعتهما منذ قليل باستاد الجبل الأخضر، ضمن مباريات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل".

بيراميدز يهزم مودرن فيوتشر بهدف ذاتى ويعتلى قمة ترتيب الدورى



حقق فريق بيراميدز الفوز على نظيره مودرن فيوتشر بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأحد، على استاد القاهرة الدولى، فى إطار الجولة الرابعة من بطولة الدوري.