حظك اليوم.. توقعات الابراج ليوم الثلاثاء 24-10-2023

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 23 أكتوبر 2023 08:26 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 24-10-2023

مهنياً: تعاني اعتراضات مع من حولك ونقاشات غير منطقية في هذا اليوم الضاغط لذلك لا تتمادَ في أفكارك السود، بل ضع حدّاً لها، وغضّ النظر عن كل ما تقع عليه عيناك من أخطاء وشوائب.

عاطفياً: تمر بمرحلة ممتازة من العلاقة بالحبيب. لا تهمل مشاعره وخصص له المزيد من الوقت.

صحياً: كثرة التقاعس وملازمة البيت وتناول الطعام بكثرة لا ينتج منها إلا الضرر. حذار.

حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 24-10-2023

مهنياً: كل ما عليك فعله في هذا اليوم الايجابي ان تحدد مسؤولياتك وان ترى الضروري لما هو مطلوب منك انجازه في هذا اليوم الجيد الذي يجعلك ثقتك بنفسك تزداد بعد النجاح الذي حققته في الفترة السابقة.

عاطفياً: حاول أن تتجاوز الخلافات البسيطة مع الشريك، لأنّ ما يجمعكما قد لا تجده عند أي شخص آخر.

صحياً: إذا كنت ممن يستخدم الكمبيوتر بكثرة، عليك الانتباه إلى الألم الذي قد تصاب في الظهر.

حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 24-10-2023

مهنياً: تكون أكثر تفاؤلاً، في هذا اليوم الايجابي الذي يدعوك إلى توظيف مهاراتك في كسب المزيد من الحلفاء أن القمر الجديد في الميزان يجعلك تقدم على فترة مزدهرة يتخللها نجاح وسعادة وراحة على الصعد كافة.

عاطفياً: لا تنتظر مبادرة الشريك لتعبّر له عن مشاعرك، فهذا يمنحكما مزيداً من الاستقرار العاطفي.

صحياً: الإهمال المتواصل للصحة بدون محاولة التعويض عن ذلك يؤدي إلى عواقب وخيمة.

حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 24-10-2023

مهنياً: يوم متقلب حاول ان تصحح أخطاءك وان تستفيد من تجاربك السابقة ولا تخضع للضغوط والتزم تنفيذ التعليمات الموجهة اليك فقط، ولا تبتكر ما قد يسيء إلى جهودك في العمل.

عاطفياً: الحوار الهادئ هو السبيل الأفضل لتنعم مع الشريك بحياة هادئة، فتجد أن الأمور أكثر سهولة مما كنت تتوقع.

صحياً: لا تعرض نفسك لحرارة الطقس في اوقات الظهيرة ولا سيما إذا كنت تعاني حساسية في الجلد .

حظك اليوم برج الاسد الثلاثاء 24-10-2023

مهنياً: تقدم تطور تتلقّى عدّة اشارات إيجابية، ومفاجآت سارة وتأييد ودعم مناسب للقيام بمبادرة جريئة ولتكرار أي محاولة فشلت في السابق.

عاطفياً: أمورك تتحسن مع الحبيب ولكن عليك أن تعرف كيف تحافظ على هذه العلاقة.

صحياً: قد تشعر بآلام حادة في مختلف أنحاء الجسم، لذا لا تتردد في عرض حالك على الطبيب.

حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 24-10-2023

مهنياً: يوم للصرف والتبذير بامتياز تحت تاثيرات القمر الجديد في الميزان حاول ان تدرس حساباتك وميزانيتك وأن تكون أكثر ابتكاراً لتحتفظ بموقعك المتقدم في العمل، وهذا يفرض عليك الهدوء وعدم التسرع.

عاطفياً: عليك أن تساعد الشريك ليتمكن من التعبير عن حقيقة مشاعره، وخصوصاً بعد فترة من الترقب بينكما.

صحياً: إذا كنت من أصحاب القلوب الضعية يستحسن أن لا تشاهد أفلام الرعب وحدك.

حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 24-10-2023

مهنياً: تعاطف دعم الامورجيدة وجود القمر الجديد في برجك ما يجعلك تفتح صفحة جديدة ومفاجآت مناسبة ان القرار في يدك انت تقرر ما تريد وتصحح بعض الأخطاء ويكون هذا اليوم مناسباً للبدء بمشاريع جديدة.

عاطفياً: تشتاق إلى الحبيب بسبب تشاغله عنك خلال هذا اليوم وتتوق الى البقاء قربه أطول مدة ممكنة.

صحياً: الترفيه والخروج برفقة الأصدقاء يساعدان على التخفيف من وطأة الحياة وصعوبتها.

حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 24-10-2023

مهنياً: قلق توتر كبير وقد تفترض الأسوأ نتيجة تفكيرك السلبي مهما حصل لا تتصرف بطريقة عشوائية لن يكون سهلاً، وقد تكون له انعكاسات سلبية غير مضمونة النتائج، فكن أكثر جدية.

عاطفياً: كثرة المزاح مع الشريك قد تؤدي إلى عواقب غير محسوبة، وهذا لن يكون في مصلحتك.

صحياً: لا تكثر من الملح في الطعام، وتجنب مختلف أنواع البهارات وخصوصاً الحارّ منها.

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 24-10-2023

مهنياً: تدخل مرحلة جيدة تحمل اتصال مصالحة فرح لقاءات واجواء جيدة من الاسترخاء في العمل تجعلك قادراً على التفكير في مستقبلك المهني الناجح.

عاطفياً: الحبيب يحتاج منك أن تظهر له المزيد من الحب فلا تبخل عليه بمشاعرك.

صحياً: لا تكن ممن يقرر شيئاً ويفعل العكس على الصعيد الرياضة، أنت الخاسر في النهاية.

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 24-10-2023

مهنياً: من الابراج الاكثر تعبت بحيث تتعرض لمحاسبات في العمل ما يجعلك مهموم متضايق لكن مهما عاندتك الظروف في العمل، لا تستسلم لتتمكن من تمرير هذه الأيام الصعبة، فالقادم سيكون أفضل.

عاطفياً: لا تترك الشكوك تؤثر في علاقتك بالشريك، وهذا من شأنه أن يوصلك إلى أماكن لا ترغب في الوصول اليها.

صحياً: قد تصل إلى وقت تشعر أن العلاجات تجدي نفعاً في وضعك الصحي.

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 24-10-2023

مهنياً: تأثيرات فلكية جيدة والحظوظ مساعدة تحمل حوافز للوصول الى ما تريد بحيث لا يزال القمر الجديد ينتقل القمر في برج الميزان الهوائي الصديق فتشعر بضرورة القيام بمبادرة من دون انتظار، وتفرح لانفراجات كانت منتظرة.

عاطفياً: لماذا لا تظهر مشاعرك للحبيب وأنت تدرك مدى تعلقه بك؟ لا بأس من الإقدام على ذلك.

صحياً: أنت بغنى عن تأزم وضعك الصحي، من هنا بادر إلى المحافظة عليه كما يجب.

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 24-10-2023

مهنياً: يوم ايجابي كما ان المشاركة في العمل تساعد على تأمين وزيادة فرص النجاح، لكن انتبه لا توقع على أي ورقة قبل أن تدرس حساباتك جيدا..وأن تتأكد من التفاصيل .

عاطفياً: أي نجاح للعلاقة مع الشريك يلزمك أن تقدم بعض التنازلات، وهذا ليس معيباً أو مهيناً.

صحياً: لا تحاول إخفاء ما يعتريك من حزن داخلي، بل عليك عرض نفسك على طبيب مختص.