الشركة المصرية للمطارات تنجح في تجديد شهادات الأيزو لكل من مقر الشركة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 23 أكتوبر 2023 10:29 صباحاً - احتفل مطار برج العرب الدولى بسريان كلا من شهادة ادارة الجودة الايزو 9001/2015وشهادة نظام الإدارة البيئية الايزو 14001/2015 لمدة عام آخر و ذلك بعد اجتيازه مراجعة الجهة المانحة شركة SGS .

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدنى على تطبيق أعلى معايير الجودة الشاملة بمختلف أنشطة الطيران المدني، و قد كان لمطار برج العرب نصيب بالغ فى الإهتمام بالشق البيئي ساعده على الحصول على شهادة نظام الإدارة البيئية المعتمدة طبقا لمتطلبات المواصفة الدولية القياسية ISO 14001-2015 ليضيف مطار برج العرب بذلك للشركة المصرية للمطارات إنجازا كبيرا ضمن إنجازاتها لعام 2023.

تأتي أهمية هذه الشهادة فى تنظيم العمل لحماية البيئة و الإستجابة للتغيرات في الظروف البيئية بالتوافق مع الاحتياجات الاقتصادية المجتمعية بما يحقق تخفيف الآثار البيئية السلبية الناتجة عن تشغيل مطار برج العرب الدولى و تخفيف التأثير السلبي المحتمل للظروف البيئية على المطار .

و في نفس السياق نجح المقر الرئيسى للشركة المصريه للمطارات فى التأكيد على سريان اعتماد شهادة ( الأيزو ٩٠٠١ - ٢٠١٥)والايزو ٢٠١٥-١٤٠٠١ لمدة عام آخر وذلك بعد إجراء المراجعات من قبل الشركة المانحة (SGS).

وتأتى هذه المراجعة الدورية للتأكيد على مستويات كفاءة تحسين أداء عمل المطارات وتقديم أفضل مستويات الخدمة.

وبهذه المناسبة أعرب الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات عن سعادته بتجديد إعتماد شهادة الأيزو مشيداً بجهود العاملين بالمقر الرئيسى و المطارات وتفانيهم وإخلاصهم فى عملهم والتي كان لها عظيم الأثر بحصول المقر الرئيسى للشركة و مطار برج العرب الدولي على هذا الاعتماد مؤكدا على أهمية تطبيق جميع متطلبات ومعايير الجودة للإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمسافرين عبر المطارات المصرية

و مؤكدا على أهمية الإهتمام بالمتطلبات البيئية لتسير الشركة ومطارتها التابعة بجمهورية مصر العربيه على خطى الدولة فى أهدافها للتنمية المستدامة وحماية والبيئة.