الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارا والعظمى بالقاهرة 30 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 23 أكتوبر 2023 10:34 صباحاً - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الإثنين، طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري و شمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم شبورة مائية من (4 إلى 7 صباحا تقريبا) تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

كما تتوقع اليوم انخفاض طفيف فى درجات الحرارة فى الساعات المتأخرة من الليل وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 21، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 20، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 18، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 18، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 20، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 21.