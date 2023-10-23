عقب تهديدات إسرائيل.. الهلال الأحمر الفلسطيني يؤكد استحالة إخلاء مستشفى القدس

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 23 أكتوبر 2023 10:34 صباحاً - أكد مدير العمليات بالهلال الأحمر الفلسطيني عبد العزيز أبو عيشة استحالة إخلاء مستشفى القدس عقب التهديدات التي أطلقتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصفها في أي لحظة.

وقال أبو عيشة ـ في تصريح لقناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الإثنين إن "عملية إخلاء مستشفى القدس في الوقت الراهن مستحيلة في ظل تواجد أعداد كبيرة بداخلها تقدر بحوالي 12 ألف نازح وأكثر من 400 مريض، بالإضافة إلى أنها تضم أيضا أعدادا كبيرة من الأطفال والنساء".

وأشار المسؤول بالهلال الأحمر الفلسطيني إلى عدم وجود أي أماكن آمنة في غزة حتى يتم إجلاء المرضى والنازحين والطواقم الطبية في مستشفى القدس إليها، منتقدا في الوقت نفسه إصرار قوات الاحتلال بإصدار التحذيرات في كل لحظة بإخلاء مستشفى القدس تمهيدا لقصفها على الرغم من أنها تعد حاليا المكان الآمن للمدنيين العزل في غزة.

وأضاف أبو عيشة أن مستشفيات قطاع غزة تتعرض لتهديدات متكررة بالإخلاء الفوري من قبل جيش الاحتلال منذ بدء الحرب، مشيرا إلى إجراء العديد من مستشفيات غزة العمليات الجراحية دون تخدير، بسبب النقص الشديد في الدواء، فضلا عن نفاد كثير من المستلزمات الطبية والوقود المطلوب لتشغيل بعض الأجهزة وذلك نتيجة الاستهلاك المتزايد في ظل ارتفاع أعداد المرضى والمصابين في الانتهاكات المستمرة على قطاع غزة.

يأتي هذا التصريح في الوقت الذي تعرض فيه محيط مستشفى القدس لقصف إسرائيلي عنيف أسفر حسب التقارير الأولية عن وقوع خسائر وصفت بـ "الفادحة".

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعربت في وقت سابق عن قلقها البالغ نتيجة تحذير الاحتلال الإسرائيلي لإدارة مستشفى القدس في قطاع غزة.