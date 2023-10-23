أحمد جودة - القاهرة - درجات الحرارة اليوم في مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين 23 أكتوبر 2023، يكون الطقس وفق هيئة الأرصاد الجوية طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

حالة البحرين

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين 23 أكتوبر 2023

حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه 1 متر إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية.

حالة البحر الأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة العظمى والصغرى اليوم الاثنين

القاهرة 30 21

6 أكتوبر 31 20

بنهــا 30 21

دمنهور 29 20

وادي النطرون 30 21

كفر الشيخ 29 20

المنصورة 30 21

الزقازيق 31 21

شبين الكوم 30 21

طنطا 29 20

دمياط 29 21

بورسعيد 28 22

الإسماعيلية 31 21

السويس 31 21

العريش 29 22

رفح 29 20

رأس سدر 31 20

نخل 28 13

كاترين 27 11

الطور 29 22

طابا 29 21

شرم الشيخ 32 24

الإسكندرية 29 20

العلمين الجديدة 29 19

مطروح 27 19

السلوم 28 17

سيوة 31 16

رأس غارب 32 23

الغردقة 33 23

سفاجا 32 24

مرسى علم 33 24

شلاتين 34 23

حلايب 31 24

أبورماد 32 23

رأس حدربة 32 24

الفيوم 31 18

بني سويف 31 17

المنيا 31 17

أسيوط 31 18

سوهاج 32 18

قنا 35 20

الأقصر 36 19

أسوان 37 21

الوادي الجديد 33 16

أبوسمبل 36 21