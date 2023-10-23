أحمد جودة - القاهرة - حالة الطقس اليوم في مصر

حالة الطقس اليوم الاثنين 23 أكتوبر 2023، طقس اليوم الاثنين وفق هيئة الأرصاد الجوية المصرية يكون مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء، فيما يكون الطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم الاثنين 23 أكتوبر 2023

حالة الطقس اليوم الاثنين 23 أكتوبر 2023

تنتشر اليوم شبورة مائية وفق هيئة الأرصاد الجوية من الساعة 4 إلى 7 صباحا تقريبا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة العظمى والصغرى اليوم الاثنين 23 أكتوبر 2023

القاهرة درجة الحرارة العظمى 30 درجة، ودرجة الحرارة الصغرى 21 درجة.

الإسكندرية درجة الحرارة العظمى 28 درجة، ودرجة الحرارة الصغرى 20 درجة.

مطروح درجة الحرارة العظمى 26 درجة، ودرجة الحرارة الصغرى 18 درجة.

سوهاج درجة الحرارة العظمى 33 درجة، ودرجة الحرارة الصغرى 18 درجة.

قنا درجة الحرارة العظمى 35 درجة، ودرجة الحرارة الصغرى 20 درجة.

أسوان درجة الحرارة العظمى 37 درجة، ودرجة الحرارة الصغرى 21 درجة.