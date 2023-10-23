نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يعتمد حركة تنقلات لمديري الإدارات العامة والأجهزة بالمحافظة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قرارًا بحركة تنقلات لمديرى بعض الإدارات العامة بديوان عام المحافظة وذلك بهدف خلق كوادر جديدة للعمل التنفيذي والتدوير الوظيفي للإستفادة من الخبرات المتبادلة.

وشمل قرار محافظ الجيزة تكليف أيمن عاشور فرحات قائم بعمل مدير عام الادارة العامة لتكنولوجيا الاتصالات والبوابة الالكترونية وعصام محمد ابو العلا السيد قائم بعمل رئيس الجهاز التنفيذي لمعلومات شبكات المرافق وعزه أحمد حافظ وهدان قائم بعمل مدير الادارة العامة للسياحة ومنسق منصة أيادى مصر ومحمود زين العابدين أحمد القلا قائم بعمل مدير عام الادارة العامة للاتصال وعلاء الدين أبوزيد عبد الحميد قائم بعمل رئيس جهاز رعاية وتشغيل الشباب.

وكلف محافظ الجيزة مديري الإدارات الجدد بالسعي نحو رفع كفاءة العمل والتعاون بجدية كفريق واحد من أجل هدف واحد وهو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.