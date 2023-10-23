وزارة العمل:ندوة للتوعية بالحقوق والواجبات في مصانع ببورسعيد

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 23 أكتوبر 2023 01:29 مساءً - أعلنت وزارة العمل عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة بورسعيد ندوة تثقيفية تفاعلية للتوعية بمباديء الحقوق والواجبات فى قانون العمل بمصانع بورسعيد ، تحت شعار حقوقك وواجباتك فى العمل داخل مصانع شركة هنكل مصر للتجارة والصناعة بمنطقة الصناعات الخفيفة بحضور 30 عامل من الشركة ، تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالتواجد المستمر بين العمال في مختلف قطاعات العمل ، وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الانتاجية ، وتكثيف التوعية والتثقيف حول مواد القانون والقرارات المنفذة لها ، والحقوق والواجبات التى شملتها ، وكذلك تعزيز مبادئ الحوار المجتمعي بين أطراف العملية الإنتاجية وتوفير مناخ عمل آمن .

وأوضح عبدالونيس عبدالله مدير مديرية العمل ببورسعيد ، أن الندوة بعنوان واجبات العمال ، وضمانات التحقيق معهم ومساءلتهم فى قانون العمل 12 لسنة 2003 ، وتضمنت فعالياتها مناقشة تنظيم العمل من ساعات عمل و فترات الراحة ،وإنقضاء علاقة العمل، كما شهدت الندوة تفاعل كبير من الحاضرين وتم الرد علي جميع إستفساراتهم حول العديد من مواد قانون العمل ، وقام بإلقاء الندوة دعاء أبو الوفا ،و نهي يوسف مفتشي مكتب تفتيش عمل بورسعيد ، ودعاء حمدى مفتشة مكتب علاقات عمل بورسعيد ، وبحضور أمل يوسف مدير مكتب تفتيش عمل بورسعيد ، و أحمد ابو المعاطى مدير مكتب علاقات عمل بورسعيد ، كما أكد مدير المديرية على أهمية تنظيم الندوات لتوعية العاملين بالمنشآت لتجنب مخالفة قانون العمل وحماية لحقوق العمال ،من أجل تحقيق بيئة عمل متوازنة وآمنة ومناخ عمل مستقر .