وزارة العمل:إطلاق منظومة التحول الرقمى لمكتب عمل بالإسماعيلية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 23 أكتوبر 2023 01:29 مساءً - أعلنت وزارة العمل عن إطلاق منظومة التحول الرقمى الجديدة لمكتب تراخيص عمل الاجانب بالاستثمار بمحافظة الإسماعيلية ، تحت إشراف الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمى ، وذلك في إطار منظومة التحول الرقمى التى تبنتها الوزارة ومديرياتها بالمحافظات في تقديم كافة خدماتها للمواطنين وأصحاب الاعمال ،بالتعاون مع مركز معلومات الوزارة ، وتماشيأ مع إتجاه الدولة المصرية وسياساتها الرقمية والمعلوماتية ، يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بالمحافظات بضرورة العمل وفق منظومة تكنولوجيا المعلومات الحديثة، والمتكاملة والمُؤمنة تساعد على رفع كفاءة العمل وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وأصحاب الاعمال ، تحقيقاً لرؤية مصر 2030 ..

واوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية ، في تقريرٍ للوزارة ، انه حضر فعاليات الإطلاق حسين صبري مستشار الوزير للمعلومات والتحول الرقمي ، وامال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي ،وخالد رضوان خبير معلومات ، ومحمود عبد الحميد باحث بالإدارة العامة لتراخيص عمل الأجانب ، وإيناس عقاب مدير تطوير الأعمال بوزارة الاتصالات ،وتيمور رضا مدير المشروع بشركة 3s ، وتضمنت الفعاليات داخل مبنى مركز خدمات المستثمرين التى بدأت بكلمة ترحيب من مدير المكتب نهلة محمد حول شرح مراحل تطور العمل داخل المكتب حتى الآن ، ومنظومة تراخيص عمل الاجانب ، والتى يتم خلالها تحميل جميع بيانات الأجانب علي المنظومة حتى تتمكن الوزارات من معرفة تاريخ هذا الأجنبى منذ دخوله البلاد حتى تاريخه ، والاصدار القديم من هذه البرامج وتعديله للإصدار الحديث ليكون أكثر قوة ودقة في عرض بيانات الاحنبي ، وايضاً جرى استعراض كيفية التعامل مع المنظومة الجديدة لتكون الاسماعيلية اول محافظة تعمل بها على مستوى الجمهورية ..