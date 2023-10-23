الانتخابات الرئاسية.. يمامة يلتقي أعضاء التنسيقية وحازم عمر يجتمع مع أمانات المحافظات

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 23 أكتوبر 2023 01:30 مساءً -

يستكمل مرشحي الانتخابات الرئاسية نشاطهم من لقاءات واجتماعات وزيارات وذلك بالتزامن مع الجدول الزمني للهيئة الوطنية للانتخابات حيث التقى الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسى فى انتخابات الرئاسة 2024 عدداً من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

كما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، 8 نوفمبر المقبل، لاختيار المرشحين للرموز الانتخابية، التي يستخدمها المرشحون في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، والتي تم تحديدها وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

وبشأن اختيار المرشحين للرموز الانتخابية، التي يستخدمها المرشحون في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 ، وفقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، رقم 19 لسنة 2023 بشأن تحديد الرموز الانتخابية وقواعد تخصيصها للمرشحين بالانتخابات الرئاسية 2024، حيث نص على أنه لكل طالب ترشح لم يتم استبعاده لأى سبب من الأسباب اختيار رمز انتخابي من بـيـن الرموز المدرجة اسما وشكلا وفقا لأسبقية تقديم طلب الترشح.

كذلك كشف الدكتور زاهر الشقنقيري، المتحدث الرسمي باسم حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، برنامج عمل الحملة خلال الأسبوع الجاري، والمقرر أن تعقد الحملة اجتماع مع محافظات قطاع (القاهرة ووسط وجنوب الدلتا ) و محافظة الجيزة، مساء اليوم الاثنين، على أن تجتمع مع محافظات قطاع (شرق و غرب الدلتا) ومحافظة الفيوم.

ولفت " الشقنقيري" إلى أن الحملة سيكون لها لقاء مع وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الأربعاء المقبل، بالإضافة إلى اجتماع مع محافظات قطاع (شمال و وسط وجنوب الصعيد) الخميس القادم.

وكانت قد أعلنت حملة المرشح الرئاسي المحتمل حازم عمر، التشكيل النهائي لهيكل الحملة الانتخابية المركزي وأيضًا منسقي الحملة بالمحافظات، ويأتي ذلك بعدما عقدت الحملة مؤتمر صحفي أعلنت فيه تفاصيل برنامجها الانتخابي ورؤيتها للمرحلة الراهنة.

والتقى الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسى فى انتخابات الرئاسة 2024 عدداً من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

جاء ذلك بحضور الدكتور ياسر الهضيبى سكرتير عام الحزب والدكتور أيمن محسب عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الوفد الإعلامية والنائبة أمل رمزى عضو مجلس الشيوخ والمهندس حسين منصور عضو الهيئة العليا لحزب الوفد وعصام الصباحى عضو الهيئة العليا واللواء سفير نور مساعد رئيس الحزب.

واستعرض رئيس الوفد الرؤية العامة لبرنامجه الانتخابي، والتي تشمل أهمية إجراء التعديلات اللازمة على المواد التى تم إدخالها على الدستور المصرى خلال 2019، وعلى رأسها تعديل فترة الرئاسة لتعود إلى 4 سنوات بدلاً من 6 سنوات.

وأشار الدكتور عبد السند يمامة إلى أن برنامجه يتضمن رؤية شاملة للإصلاح الاقتصادى، خاصة أن مصر تعيش أزمة اقتصادية حقيقية تحتاج إلى حلول من قبل متخصصين، مؤكدا أن التغيير أصبح ضرورة، مشدداً على ضرورة المشاركة الإيجابية واختيار من ينقذ الوطن، فعدم المشاركة فى الانتخابات يمثل جريمة بحكم القانون.

حضر عن تنسيقية شباب الأحزاب النائبة سها سعيد والنائب محمد السباعى والنائب أكمل نجاتى أعضاء مجلس الشيوخ وعمرو عبد الباقى ومحمد فضل والمعتز بالله مصطفى ونيفين إسكندر ومارك مجدى وعماد عبدالرؤوف أعضاء التنسيقية.

كذلك استقبل فريد زهران المرشح الرئاسى، ورئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، منذ عدة أيام، ميكيلي كاروني السفير الإيطالى بالقاهرة.

ناقش اللقاء العلاقات المصرية الإيطالية على عدد من الأصعدة السياسية والاقتصادية، خلال اللقاء أكد زهران على أن أوروبا من أهم الشركاء الاستراتيجيين لمصر وأفريقيا والشرق الأوسط، وأن مصر من أهم الأطراف الفاعلة في القضية الفلسطينية وهي قضية الساعة التي تهم أوروبا بشكل عام وإيطاليا ضمنا.

وشدد زهران على أنها ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة التى يتخلى فيها ساسة الدول الكبرى بما فيها أوروبا عن القضية الفلسطينية، وينحازون ضد كل المبادئ التى يعلنونها عن الحرية والضمير والأخلاق، مضيفا أن على الاتحاد الأوروبي أن يتوقف عن دعمه اللامشروط للكيان الصهيوني وصم الآذان عن جرائم الحرب التي ترتكب في غزة، وأن يزيد الدعم الإنساني لمساعدة ضحايا هذه المأساة بزيادة المساعدات المقررة لهذا العام، مؤكدا أن الفلسطينيين ليسوا إرهابيين. ومعاقبتهم بشكل جماعي تتعارض مع مصالح أوروبا، وتقوّض السلام، وهي خطأ فادح.