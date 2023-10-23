نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يجازي مسئولي النظافة والإشغالات بحي العمرانية لرصد مخلفات بالشوارع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قرارًا بمجازاة نائب رئيس حي العمرانية لقطاع النظافة ومدير قطاع العمرانية للنظافة والتجميل ومشرف قطاع العمرانية للنظافة بهيئة النظافة والتجميل وذلك لعدم المتابعة الميدانية لحالة النظافة علي اكمل وجه الأمر الذي أدى إلى تراكم المخلفات والقمامة من نفقى الفخرانى وأبو زارع وشارع الدكتور أحمد فؤاد سعيد وعدم رفعها، موجها بسرعة رفع كافة المخلفات والحفاظ على حالة النظافة بالنقاط المذكورة.

وشمل قرار محافظ الجيزة مجازاة مدير إدارة الإشغالات ومسؤول الإشغالات بحى العمرانية للتقصير في المتابعة المستمرة لحالة الإشغالات بشارعى ابو زارع والدكتور أحمد فؤاد سعيد من بدايته وحتى نهاية شارع عثمان محرم وتواجد التعديات علي الطريق العام وإعاقة حركة المواطنين مشددًا على تحقيق الإنضباط بالشارع وعدم السماح بتعدي المنشآت التجارية والمحال العامة علي حرم الطريق وارصفة المشاة.

وأكد اللواء أحمد راشد على المتابعة المستمرة لكافة قطاعات المحافظة من خلال التواجد الميداني ولجان التفتيش والمتابعة للتأكد من تقديم الخدمات للمواطنين علي الوجه الامثل والاستجابة الفورية لكافة الشكاوي الواردة مشددًا على ترسيخ مبدأ الثواب والعقاب لرفع كفاءة منظومة العمل.