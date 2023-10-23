نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الإنتاج الحربي" تلغي احتفالية عيدها الـ69 تضامنًا مع الشعب الفلسطيني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الإنتاج الحربي، استعدادها لتقديم مختلف أوجه الدعم الممكنة للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني، في مبادرة سريعة وسابقة فريدة من نوعها.

وصرّح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة، محمد عيد بكر، أنه في إطار توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، تعرب وزارة الإنتاج الحربي عن خالص أسفها لتصاعد وتيرة أحداث العنف في قطاع غزة، الذي يهدد السلام الدولي.

ولفت إلى أن قرار الوزير بإلغاء احتفالية عيد الإنتاج الحربي رقم (69) -الذي يوافق يوم 23 أكتوبر الجاري– يأتي تضامنًا مع الأشقاء الفلسطينيين، وتقام كل عام احتفالية لتكريم المتميزين من أبناء الإنتاج الحربي والاحتفال بذكرى إنتاج أول طلقة ذخيرة بأيدي مصرية داخل إحدى شركات الإنتاج الحربي.

وأشار إلى أن الوزير أكد حرص الوزارة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم أوجه الدعم للشعب الفلسطيني لتخفيف حدة أحداث العنف بقطاع غزة التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا.

ولفت الوزير إلى كون مصر أكبر داعم للقضية الفلسطينية، وشدد على ضرورة التكاتف معًا ومواصلة جهود دعم الشعب الفلسطيني الشقيق بالمساعدات الإنسانية بكافة أشكالها للمساهمة في تحسين الأوضاع.

