وصول قافلة" أغيثوا غزة" المقدمة من بيت الزكاة بالأزهر الشريف إلى العريش

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 23 أكتوبر 2023 02:28 مساءً - وصلت إلى مدينة العريش بشمال سيناء قافلة "أغيثوا غزة" المقدمة من بيت الزكاه والصدقات بالأزهر الشريف لإغاثة الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.

وتحمل قافلة أغيثوا غزة المساعدات الإغاثية العاجلة تحتوى على أطنان من المواد الغذائية والمياه النقيَّة والبطاطين والمراتب والملابس الشتوية للأطفال.

وأكد خالد زايد رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء ، أنه تم تسلم قافلة أغيثوا غزة المقدمة من بيت الصدقات. الزكاة بالأزهر الشريف وجاري تفريغها بأحد المخازن المؤقته والآمنه ، تمهيداً لنقلها إلى الأراضي الفلسطينية بقطاع غزة من خلال معبر رفح البري