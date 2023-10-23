نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضبط 41 طنا و280 كجم مصنعات لحوم وهياكل دواجن وكبدة فاسدة بالجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي مواصلة الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين مع عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما شدد محافظ الجيزة علي تكثيف الحملات والقوافل البيطرية لمواجهة الأمراض التى تصيب الثروة الحيوانية والحفاظ عليها لكونها تعد مصدر دخل كبير للمربين خاصة الصغار منهم كما أنها تمثل مصدر ثروة لهم خاصة بالقري والمناطق الأكثر أحتياجآ.

تصريحات محافظ الجيزة جاءت خلال اطلاعه علي تقرير مجهودات مديرية الطب البيطري خلال شهر والتي ضمت نتائج الحملات التي نفذتها مديرية الطب البيطري بالاشتراك مع مباحث التموين والأحياء والمراكز والمدن وذلك في مجال التفتيش علي اللحوم وتمشيط الأسواق للتأكد من جودة وسلامة الأغذية بها قبل طرحها للمواطنين والتي أسفرت عن تحرير ٤٩ محضر وضبط عدد ( ٤١ طن و٢٨٠ كجم ) مصنعات لحوم ومصنعات هياكل دواجن ومقطعات لحوم وكبدة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وفي مجال الطب الوقائي وتنفيذ الحملة القومية فقد تم تحصين ( ٢٦٨٧٧ ) رأس ماشية ضد " الجلد العقدي، وجدري الضأن "، وتحصين عدد ( ١١٠٠٠ ) رأس ماشية ضد " حمي الوادي المتصدع والحمي القلاعية " ويأتي ذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الدولة للحفاظ علي الثروة الحيوانية.

وفي مجال إعمال مكافحة مرض أنفلونزا الطيور تم سحب عينات لعدد ٢٦ مزرعة للتأكد من خلوها من مرض أنفلونزا الطيور، وتحصين عدد ( ١٦٩٥٥ ) طائر بلقاح انفلونزا الطيور، كما تم تنفيذ زيارات منزلية استهدفت عدد ٢٣ منزل، إلي جانب أنه تم استخراج عدد ٤١٠ تصريح ذبح لعدد ( ٢٨٥ ) الف طائر.

وفي مجال القوافل العلاجية تم تنفيذ عدد ٩ قوافل علاجية مجانية بالجهود الذاتية باحياء ومراكز ( الوراق وكرداسة والبدرشين والعياط ) وذلك بالتعاون مع كلية الطب البيطري جامعة القاهرة، بالإضافة إلي رش وتجريع وعلاج عدد ( ١٤٠٠٤ ) رأس ماشية، إلي جانب تنفيذ عدد ( ٧١ ) ندوة إرشادية في مجالات ( أهمية التحصين - وكيفية الوقاية من الأمراض المشتركة - مرض السعار ) لتوعية وإرشاد المربين.

وفي مجال إدارة المجازر والمذبوحات تم ذبح عدد( ١٧٠٧٥ ) رأس ماشية، وذبح ( ٩٣٢٦٠٠ ) طائر.

وفي مجال الصحة العامة والامراض المشتركة تم عمل أختبارات بروسيلا باجمالي عدد ( ٣٣٤٩ ) رأس ماشية، وتحصين عدد ( ١١٩٨ ) رأس ماشية، وبالنسبة لاختبارات الدرن أستهدفت عدد ( ٣٢٩٢ ) ابقار وجاموس.

وفي مجال الترقيم والتسجيل تم ترقيم عدد ( ١٥٦٠ ) رأس ماشية إلي جانب أنه تم التأمين علي عدد ( ٣٤٤ ) رأس ماشية.

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