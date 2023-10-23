نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير النقل يشهد الجمعية العمومية لشركة الجسر العربي للملاحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، انعقاد أعمال الجمعية العمومية لشركة الجسر العربي للملاحة؛ في دورتها الـ81 في مدينة الإسكندرية؛ على هامش اجتماعات مجلس وزراء النقل العرب.

جاء ذلك بحضور المهندسة وسام التهتموني، وزير النقل الأردني، ورزاق السعداوي، وزير النقل العراقي.

واستعرضت الجمعية العمومية الموقف المالي ونشاط الشركة خلال الفترة من 01/01/2023 حتى 30/09/2023؛ حيث حققت الشركة نتائج إيجابية ملحوظة، من خلال خطط العمل التي وضعتها إدارة الشركة لمواجهة التهديدات والتحديات التي تواجه أعمال الشركة في ظل ظروف عمل صعبة ومعقدة، وأحداث عالمية وإقليمية متسارعة ومفاجئة، كان آخرها الحرب على غزة، حيث عملت إدارة الشركة على زيادة وتنويع مصادر دخل الشركة، والتركيز على مميزات وعناصر الجذب المتوفرة بالخط البحري العقبة- نويبع، والتركيز على عناصر القوة التي تتمتع بها الشركة، ومن خلال متابعة مؤشرات الأداء الرئيسية للشركة؛ بما يضمن تحقيق الشركة أهدافها الاستراتيجية والتشغيلية.

كما تم استعراض سياسة الشركة لتطوير وتحديث أسطولها البحري؛ حيث تم شراء باخرة الشحن "أور"، بناء عام 2009، وبطاقة استيعابية تصل إلى 100 شاحنة، وبارتفاع كراج يصل إلى 6.8 م، وبسرعة تصل إلى 21 عقدة بحرية، وسيسهم انضمام باخرة الشحن "أور" إلى أسطول بواخر الشركة في رفع تنافسية خط العقبة- نويبع، وسيحافظ على انسيابية حركة التبادل التجاري عبر هذا الخط الحيوي.

وتم نقل ما يزيد على 165 ألف مسافر بنسبة زيادة بلغت 31%، ونقل 38،725 شاحنة؛ بنسبة زيادة بلغت 36%، منذ بداية العام وحتى تاريخ 30/09/2023.

وأقرت الجمعية العمومية الموازنة التخطيطية للشركة لعام 2024، والتي تهدف إلى تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين على خط العقبة-نويبع، واستغلال أسطول بواخر الشركة من خلال العمل على خطوط ملاحية جديدة، والتوسع في سياسة التأجير، وشراء وحدات بحرية جديدة.

وأكد وزراء النقل، أهمية الاستمرار بهذا النهج، والعمل للحفاظ على هذه الشراكة العربية المميزة، وتوفير التسهيلات لزيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الثلاث، وتنشيط حركة السياحة البينية من خلال مشروعات وبرامج سياحية تشاركية وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في الدول الثلاث.

كما أكد الفريق كامل الوزير، عمق العلاقات التاريخية التي تربط مصر مع الأردن والعراق، وأهمية التعاون المشترك بين البلدان الثلاثة في مجالات النقل المختلفة.

وأشار إلى أن شركة الجسر العربي تمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة العربية وتقوم بدور كبير في تعزيز التجارة البينية وزيادة حجم المبادلات التجارية العربية الآسيوية الإفريقية، مؤكدًا ضرورة الاستمرار في فتح أسواق جديدة والاستمرار في تطبيق خطط الشركة لإدخال مراكب جديدة لاستمرار تحقيق أفضل النتائج، خصوصًا أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحديث السفن التابعة لكل شركات الوزارة.

وأوضح أن وزارة النقل تضع كل إمكاناتها لاستمرار نجاح الشركة واستمرار تقديم كل الخدمات المميزة لجمهور الركاب، وأهمية المحافظة على النتائج الإيجابية التي حققتها الشركة والاستمرار في نهج التطوير والتحديث وتوفير كل التسهيلات لزيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الثلاث، وبما يؤدي إلى تحقيق الربط بين آسيا العربية وإفريقيا العربية، مشيدًا بالجهود المبذولة من إدارة الشركة ممثلة بمديرها العام ونائبَيه وكل العاملين بالشركة.

وأكد أن الشركة ومعبرها جزء من طريق النقل العربي الذي يرتبط بالممر اللوجستي الذي تنفذه مصر بين طابا والعريش للربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط وتسهيل نقل التجارة العربية.