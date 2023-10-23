4 تغييرات مرتقبة في تشكيل الأهلي أمام سيمبا بدوري السوبر الأفريقي

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 23 أكتوبر 2023 03:32 مساءً - يجري السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادي الأهلي، عدة تغييرات على تشكيل فريقه الذى خاض مباراة الذهاب أمام سيمبا التنزانى، وذلك فى مباراة الإياب بربع نهائى دوري السوبر الأفريقى، المقرر لها غداً الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى.

ومن المقرر أن يعيد كولر التونسي على معلول لقيادة الجبهة اليسري، بعدما شارك كريم الدبيس فى مباراة الذهاب لعدم تمكن معلول من اللحاق بالبعثة لارتباطه بمباراة مع منتخب بلاده أمام اليابان.

واستقر كولر على الدفع بمروان عطية وإمام عاشور فى وسط الملعب، بعدما شارك أحمد نبيل كوكا ومحمد مجدى أفشة فى مباراة الذهاب، كما قرر المدرب السويسري عودة محمد عبد المنعم مدافع الفريق للظهور فى التشكيل الأساسى على حساب رامى ربيعة الذى شارك أساسياً فى اللقاء الأول.

وتعادل الأهلي مع سيمبا التنزاني بهدفين لكل فريق فى المباراة التى جمعتهما بالعاصمة التنزانية دار السلام مساء الجمعة الماضى، سجل ثنائية الأهلي رضا سليم وكهربا فى الدقيقتين 46 و63، وتقام مباراة العودة غداً الثلاثاء باستاد القاهرة، وأهدر لاعبو الأهلي عدة فرص للفوز واكتفوا بالتعادل.

وتٌقام بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم هذا العام للمرة الأولى بمشاركة 8 أندية أفريقية هي: الأهلي، مازيمبي الكونجولي، سيمبا التنزاني، صن داونز الجنوب أفريقي، الترجي التونسي، بترو أتليتكو الأنجولي، الوداد المغربي وإنيمبا النيجيري.

وأسفرت قرعة دور ربع نهائي الدوري الأفريقي عن مواجهة الأهلي مع سيمبا التنزاني، ومن يتأهل يلتقي مع الفائز من مباراة صنداونز الجنوب أفريقي مع فريق بترو أتلتيكو الأنجولي في الدور نصف النهائي للبطولة المستحدثة.