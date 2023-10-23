مطار العريش الدولي يستقبل 4 طائرات مساعدات لقطاع غزة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 23 أكتوبر 2023 05:38 مساءً - استقبل مطار العريش الدولي بشمال سيناء اليوم 4 طائرات محملة ب78 طنا من المساعدات المتنوعة لصالح قطاع غزة.

وقال خالد زايد، رئيس فرع الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، إنه وصلت إلى مطار العريش الدولي طائرة مساعدات من منظمة الصحة العالمية تحمل 9 أطنان من المستلزمات الطبية، وطائرة ثانية من تركيا محملة ب 20 طنا من الادوية والمستلزمات الطبية، وطائرة ثالثة من العراق محملة ب9 طن مواد غذائية.

وأضاف زايد، أن مطار العريش قد استقبل اليوم 40 طنًا من المساعدات الكويتية على متن طائرة وصلت مطار العريش الدولي تضم 3 سيارات اسعاف وأدوية ومستلزمات طبية واغذية متنوعة، مقدمة من الهلال الأحمر الكويتي والجمعية الكويتية للإغاثة

ولفت رئيس الهلال الاحمر المصري إلى وصول 27 طائرة من دول عربية واجنبية إلى مطار العريش تحمل كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية والغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية بلغت أكثر من 700 طنًا لصالح أهالي قطاع غزة تم تخزينها في مدينة العريش عن طريق الهلال الأحمر المصري تمهيدا لإدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري .