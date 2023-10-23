«الوطنية للانتخابات» توافق على طلبات ترشح السيسي وزهران ويمامة وعمر للرئاسة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 23 أكتوبر 2023 05:39 مساءً - وافق مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، بجلسته المنعقدة أمس الأحد على ما انتهت إليه لجنة فحص طلبات الترشح بقبول طلبات الترشح في الانتخابات الرئاسية المقدمة من كل من المرشحين: عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي، ومحمد فريد سعد زهران، وعبد السند حسن محمد يمامة، وحازم محمد سليمان محمد عمر.

وكانت لجنة فحص طلبات الترشح قد خلصت في تقريرها إلى استيفاء طلبات الترشح الأربعة للشروط والإجراءات والقواعد التي حددها الدستور والقانون بالنسبة للمستندات ونماذج تأييد المواطنين وتزكيات أعضاء مجلس النواب، وعرضت تقريراً شاملاً على مجلس إدارة الهيئة الذى انتهى بعد المداولة إلى قراره المتقدم بقبول هذه الطلبات.