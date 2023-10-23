نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليم الجيزة تطلق قوافِل لإدارة بولاق الدكرور التعليمية لمتابعة الانضباط الإداري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توجهت صباح اليوم الإثنين 23 أكتوبر 2023 سُمَيَّة الخَطيب وكيل مُديريّة التربية والتعليم بالحيزة، وأمل مبروك مدير عام التعليم العام ومحمد حفنى مدير إدارة المتابعة بالمديرية، فى قافلة تعليميّة إلى إدارة بولاق الدكرور التعليميّة لمتابعة مدارس التعليم العام بمختلف المراحل " ابتدائي – إعدادي – ثانوي ".

وذلك لمتابعة سَيرِ العملية التعليمية والتوجيه المالي والإداري بالمديرية لمتابعة السجلات، وكان ذلک بحضور مُديري المراحل وموجِّهي المواد الدراسية بجميع المراحل مركزي وبحضور عاطف ابراهيم مدير عام الإدارة وخالد عباس وكيل الإدارة.

وذلك بُناءً على توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سَلُّومَة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة.

حيث تم توجيههم إلي مقر ديوان الإدارة ومدارس الإدارة لمتابعة سير العملية التعليمية وقد أصدرت وكيل المديرية ومدير عام التعليم العام تعليماتهما بضرورة إزالة السلبيّات ومعالجتها وبذل أقصى الجهود لحلّ المُشكلات التي تُعاني منها المدارس وتقديم الدعم والمساندة الكاملة لاستقرار العملية التعليمية بمختلف المدارس.

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