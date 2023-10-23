نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق فعاليات تدشين مبادرة "وطن يجمعنا" بالتعاون بين الأزهر ووزارة الشباب والرياضة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت صباح اليوم الإثنين فعاليات تدشين مبادرة «وطن يجمعنا» تحت شعار «محبة.. سلام»، بالتعاون بين الأزهر الشريف ووزارة الشباب والرياضة، بمقر مشيخة الأزهر، بحضور الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وعدد من قيادات الأزهر والوزارة وشباب وخريجي الجامعات المصرية.

وأوضحت الدكتورة ريهام سلامة، المدير التنفيذي المرصد الأزهر لمكافحة التطرف، أنَّ المبادرة يتم تنفيذها على ثلاث مراحل، تبدأ المرحلة الأولى اليوم في محور «إعداد قيادات وسفراء المبادرة»، حيث يشارك اليوم أكثر من مئة شاب من 44 قرية بمحافظة المنيا، في إطار الدور التثقيفي والتوعوي للأزهر الشريف ووزارة الشباب والرياضة.

ويحضر تدشين المبادرة فضيلة الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمد أبو زيد الأمير، الأنبا إرميا، الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي، والدكتور محمد أبو زيد الأمير، المنسق العام لبيت العائلة المصرية، وحضور عدد من قيادات الأزهر الشريف ووزارة الشباب والرياضة.

جانب من الحضور أثناء المؤتمر