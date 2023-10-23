نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار عاجل من رئيس الوزراء ينظم عملية الحصول على التأشيرة أو الإقامة في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 3326 بتاريخ 29 أغسطس 2023م، والذي من خلاله يتوجب على الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير شرعية بضرورة توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم، شريطة وجود مستضيف مصري، خلال فترة مدتها 3 أشهر من تاريخ العمل بالقرار، وذلك مقابل سداد مصروفات إدارية تعادل مبلغ وقدره 1000 دولار أمريكي، على أن يتم إيداع المبلغ في الحساب المخصص لذلك، وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي حددتها الوزارة.

كما ينص القرار إلزام الأجانب المتقدمين إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية للحصول على إقامة سياحة أو غير سياحة، بتقديم إيصال يفيد تحويلهم ما يعادل رسوم تلك الإقامة، وغرامات التخلف، وتكاليف إصدار بطاقة الإقامة، بالدولار الأمريكي أو ما يعادله من عملات حرة للجنيه المصري، من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.