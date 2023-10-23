أخبار مصرية

وزير الأوقاف يجدد تكليف الشيخ السيد يوسف مديرًا لمديرية أوقاف جنوب سيناء

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يجدد تكليف الشيخ السيد يوسف مديرًا لمديرية أوقاف جنوب سيناء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعتمد وزير الأوقاف اليوم الإثنين  قرار بتجديد تكليف الشيخ السيد يوسف السيد غيط بتسيير أعمال مدير مديرية أوقاف جنوب سيناء، والوزارة تتمنى له كل التوفيق.

وكان اعتمد  أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الإثنين 23/ 10 قرارًا بتجديد تكليف الدكتور أسامة فخري فكري محمد بتسيير أعمال مدير عام الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بديوان عام الوزارة، والوزارة تتمنى له كل التوفيق.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا