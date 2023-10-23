وزير الأوقاف يجدد تكليف الشيخ السيد يوسف مديرًا لمديرية أوقاف جنوب سيناء

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أحمد جودة - القاهرة - اعتمد وزير الأوقاف اليوم الإثنين قرار بتجديد تكليف الشيخ السيد يوسف السيد غيط بتسيير أعمال مدير مديرية أوقاف جنوب سيناء، والوزارة تتمنى له كل التوفيق.

وكان اعتمد أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الإثنين 23/ 10 قرارًا بتجديد تكليف الدكتور أسامة فخري فكري محمد بتسيير أعمال مدير عام الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بديوان عام الوزارة، والوزارة تتمنى له كل التوفيق.