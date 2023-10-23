نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدًا.. نضال وصمود المرأة الفلسطينية ضد الاحتلال موضوع صالون المرأة بالصحفيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعقد لجنة المرأة بنقابة الصحفيين،برئاسة دعاء النجار عضو مجلس نقابة الصحفيين ومقرر لجنة المرأة فى الخامسة مساء غدًا الثلاثاء صالونها الأسبوعى للحديث عن نضال وصمود المرأة الفلسطينية ضد الاحتلال.وذلك بمشاركة منال العبادلة نائب رئيس الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية فى مصر وعدد من عضوات الهيئة الإدارية للاتحاد.

أكدت "النجار "يتحدث الكاتب الصحفى أحمد ناجى قمحة رئيس تحرير مجلتى السياسة الدولية والديمقراطية بالأهرام عن الرؤية التحليلية للاوضاع فى غزة والموقف المصرى التاريخى والداعم للقضية الفلسطينية.

تبدأ الندوة بعرض فيلمًا تسجيليًا يوضح حجم المعاناة التى يعشها الاشقاء فى غزة إيزاء الجرائم الوحشية للكيان المحتل.