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غدًا.. نضال وصمود المرأة الفلسطينية ضد الاحتلال موضوع صالون المرأة بالصحفيين

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أحمد جودة - القاهرة - تعقد لجنة المرأة بنقابة الصحفيين،برئاسة  دعاء النجار عضو مجلس نقابة الصحفيين ومقرر لجنة المرأة فى الخامسة مساء غدًا الثلاثاء  صالونها الأسبوعى للحديث عن نضال وصمود المرأة الفلسطينية ضد الاحتلال.وذلك بمشاركة منال العبادلة نائب رئيس الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية فى مصر وعدد من عضوات الهيئة الإدارية للاتحاد.

أكدت "النجار "يتحدث الكاتب الصحفى أحمد ناجى قمحة رئيس تحرير مجلتى السياسة الدولية والديمقراطية بالأهرام عن الرؤية التحليلية للاوضاع فى غزة والموقف المصرى التاريخى والداعم للقضية الفلسطينية.

تبدأ الندوة بعرض فيلمًا تسجيليًا يوضح حجم المعاناة التى يعشها الاشقاء فى غزة إيزاء الجرائم الوحشية للكيان المحتل.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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