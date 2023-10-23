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وزير الأوقاف يجدد تكليف الدكتور أسامة فخري مديرا عاما لشئون القرآن الكريم

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أحمد جودة - القاهرة - اعتمد  أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الإثنين 23/ 10 قرارًا بتجديد تكليف الدكتور / أسامة فخري فكري محمد بتسيير أعمال مدير عام الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بديوان عام الوزارة، والوزارة تتمنى له كل التوفيق.

كما اعتمد وزير الأوقاف اليوم الإثنين  قرارا بتجديد تكليف الشيخ السيد يوسف السيد غيط بتسيير أعمال مدير مديرية أوقاف جنوب سيناء، والوزارة تتمنى له كل التوفيق.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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