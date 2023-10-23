نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف يجدد تكليف الدكتور أسامة فخري مديرا عاما لشئون القرآن الكريم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعتمد أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الإثنين 23/ 10 قرارًا بتجديد تكليف الدكتور / أسامة فخري فكري محمد بتسيير أعمال مدير عام الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بديوان عام الوزارة، والوزارة تتمنى له كل التوفيق.

كما اعتمد وزير الأوقاف اليوم الإثنين قرارا بتجديد تكليف الشيخ السيد يوسف السيد غيط بتسيير أعمال مدير مديرية أوقاف جنوب سيناء، والوزارة تتمنى له كل التوفيق.