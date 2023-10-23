نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الأركان يشهد تنفيذ بيانا عمليا لأنسب أسلوب لأعمال التطهير الكيميائي لإحدى القواعد الجوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تنفيذ بيانًا عمليًا لأنسب أسلوب لأعمال التطهير الكيميائي لإحدى القواعد الجوية باستخدام أحدث وسائل وأجهزة التطهير الكيميائي المتطورة، والذى يأتي في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

بدأ البيان بكلمة الفريق محمود فؤاد عبد الجواد قائد القوات الجوية قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على الدعم الذى توليه للقوات الجوية وتوفير كافة الإمكانيات بما يمكنها من تنفيذ مهامها بكفاءة واقتدار.

أعقب ذلك تقديم ملخص خطة تنفيذ البيان والتوجيه الطبوغرافي والتكتيكي، بالإضافة إلى التنفيذ العملي لعدد من المراحل، والتي أظهرت مدى الجاهزية والاستعداد القتالي العالي للعناصر المشاركة والقدرة على التعامل مع أحدث وسائل ومعدات التطهير الكيميائي.

ونقل الفريق أسامة عسكر تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لكافة العناصر المشاركة، كما ناقش عددًا من القادة والضباط المشاركين في الأسلوب الأمثل لتنفيذ كافة الإجراءات والاستفادة منها في الارتقاء بمستوى الكفاءة القتالية، مشيدًا بالمستوى الراقي الذى ظهرت به كافة العناصر المنفذة للبيان، مما عكس مستوى الاستعداد القتالي العالي والاحترافية في تنفيذ المهام.

حضر تنفيذ البيان عددا من قادة القوات المسلحة.