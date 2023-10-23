نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخريج دفعات جديدة من المعاهد الصحية للقوات المسلحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار حرص القوات المسلحة على الاستمرار في دعم المنظومة الطبية وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة لتقديم الخدمات الصحية المتميزة، قامت القوات المسلحة بتخريج الدفعة السابعة من المعهد الصحي للذكور دفعة رقيب شهيد أحمد محمود رزق علام، والدفعة السادسة من المعهد الصحي للإناث دفعة عريف شهيد إسلام محمود محمد إسماعيل، وذلك بحضور اللواء أ ح خالد لبيب مساعد وزير الدفاع وعدد من قادة القوات المسلحة.

بدأت المراسم بتقديم مجموعات من الطلبة والطالبات من خريجي المعاهد الصحية عرضًا عسكريًا يتقدمهم حملة الأعلام في أداء متميز وانضباط عسكري راقي، وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد في تقليد راسخ وأصيل وعرفانًا بتضحيات شهدائها الأبرار، كما تم تكريم أسر الشهداء التي سميت بأسمائهم الدفعات وذلك تقديرًا لتضحياتهم الغالية من أجل حماية الوطن وصون مقدساته.

تلى ذلك إعلان النتيجة النهائية لامتحانات التخرج وحصول الخريجين على درجة الدبلوم الصحي العسكري، ثم جرت مراسم تسليم وتسلم القيادة من الخريجين إلى الأجيال الجديدة من طلبة المعاهد الصحية، أعقبها إعلان قرار التعيين للخريجين من المعهد الصحي للذكور والمعهد الصحي للإناث بدرجة رقيب ممرض تحت الاختبار.

كما تم تقليد أوائل الخريجين نوط الواجب العسكري من الطبقة الثالثة الذى صدق على منحه لهم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تقديرًا لأدائهم المتميز خلال فترة الدراسة وردد الخريجون يمين الولاء.

وألقى اللواء طبيب خالد شكري مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة كلمة أكد خلالها على الدعم المستمر الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة للمنظومة الصحية والذى أسهم فى الارتقاء بمنظومة التأهيل العلمي والطبي داخل القوات المسلحة لتقديم خدمات طبية متميزة للمرضى.

كما ألقى اللواء أ ح خالد لبيب مساعد زير الدفاع كلمة نقل خلالها تحيات وتهنئة الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للخريجين الجدد وأسرهم، مطالبهم بأن يكونوا قدوة ومثل في التفاني والإخلاص في العمل لتظل راية مصر عالية خفاقة.